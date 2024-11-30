Рассказ, посвящённый 80-летию Великой Победы. Пообщались с автором книги «Любіна сукенка»

На днях вышла новая книга белорусского автора Валентины Дробышевской, которая называется «Любіна сукенка». Рассказ приурочен к 80-летию Великой Победы, и на основании сюжета разработан проект для студентов и школьников, который получил название «80 ангелов».

Валентина Дробышевская, автор книги:

У аснове праекта сюжэт кнігі «Любіна сукенка». Гэтая кніга выйшла ў выдавецкім доме «Звязда». У гэтай кнізе расказваецца пра дзяўчыну Любу, якая марыла, як і ўсе нашы юнакі і дзяўчаты, якая закахалася і вельмі хацела, каб у яе была прыгожая белая сукенка, перашытая з вясельнай сукенкі маці.

На страницах книги можно увидеть главных героев произведения. Художник изобразил их в черно-белом цвете – как контраст между миром и войной, добром и злом.