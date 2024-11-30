Сфера услуг по-сельски – чем агрогородки привлекают молодых людей?

Как сократить разницу между городом и деревней? Этим вопросом задаются во многих государствах мира. Но именно в Беларуси нашли уникальный ответ. Агрогородок – это населенный пункт, де-юре – сельский, но по факту условия жизни в нем максимально приближены к городским. И таких в нашей стране более 1,5 тысячи. Причем этот формат постоянно совершенствуется. Проект «умной деревни» и новые технологии в сельхозпроизводстве – это то, что помогает делать село привлекательным для жизни молодых людей. Агрогородок Малеч Березовского района равноудален сразу от двух райцентров – Березы и Пружан, до обоих порядка 16 километров. А потому свою жизнь жители стараются отладить сами, на месте. Сфера услуг по-сельски или как деревня вдохновляет – репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Агрогородок примерно на тысячу жителей мало чем отличается от многих других в Беларуси. Банк, магазин, амбулатория, школа, но здесь есть пункт выдачи известного маркетплейса, а еще абсолютный эксклюзив – свое бьюти-пространство. В самом сердце агрогородка Малеч Березовского района появилась своя студия мастеров. Миниатюрная мама троих детей Виктория Бако за 7 лет декрета продвинулась в маникюре, визаже и архитектуре бровей. Мастерство переросло формат услуг на дому, и девушка открыла пространство, где ждут каждую сельскую жительницу.

Образ в 4 руки. Мы одновременно делаем и макияж и прическу. Очень экономит время клиента. Миф, что косметическими услугами в деревне никого не завлечь, разрушился за первую неделю работы. Маникюр, стрижка, укладка. Спрос есть, и еще какой, но девушки пошли дальше и приглашают мастеров по другим направлениям из райцентра несколько раз в месяц.

Виктория Бако, владелица студии красоты:

Чат в Viber, мы туда всех добавляем. И если у нас появилась какая-то идея, то мы закидываем эту идею в чат, и девочки голосуют: подходит, не подходит. Если большинство «да», то мы, конечно же, вводим новое.

Сделать жизнь на селе привлекательной для молодого поколения. Гарантировать не просто минимальные социальные блага, а создавать условия для полноценной жизни – рабочие места, инфраструктура, жилье – программа действий от Александра Лукашенко. В большом туре по стране во время «Дожинок» Президент не раз подчеркнет: все внимание в ближайшие годы уделят именно качеству жизни.