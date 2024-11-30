Более 4 тыс. иностранцев ежегодно получают белорусские паспорта

«Горячие точки» – совсем не комфортные для жизни – печальная иллюстрация нашего времени. Сегодня на карте планеты их десятки. И миллионы самых обычных людей, для которых в приоритете спокойное будущее своих детей, вынуждены покидать насиженные места. Немало из них нашли свой дом в мирной и спокойной Беларуси. Все больше иностранцев выбирают нашу страну. И вот к ним добавились еще 257 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно Указу Президента, теперь они граждане Беларуси. Это уроженцы Украины, Молдовы, Армении, Грузии, Сирии, Палестины и других стран.

Многие из них уже давно переехали к нам и успели построить карьеру, обрести семью и оценить все преимущества жизни в Беларуси. Вторым домом наша страна стала и для Златы Сарнавской. В Минске девушка уже 15 лет, но белорусский паспорт получила только недавно. В нем уже есть отметки о замужестве и о рождении двоих детей.

Злата Сарнавская:

Я обрела свой дом. Я уже могу себя здесь чувствовать как дома, потому что когда вид на жительство, все равно есть, что ты не дома, то есть у тебя другой паспорт, другое гражданство, значит, твой дом где-то далеко. Мне очень понравилось, что здесь очень чисто, очень добродушные люди, безопасно. Для того чтобы получить белорусское гражданство, иностранцам необходимо соблюдать законы нашей страны, знать один из государственных языков и непрерывно прожить на территории Беларуси не меньше 5 лет.