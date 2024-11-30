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Более 4 тыс. иностранцев ежегодно получают белорусские паспорта

30 ноября 2024 16:52
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«Горячие точки» – совсем не комфортные для жизни – печальная иллюстрация нашего времени. Сегодня на карте планеты их десятки. И миллионы самых обычных людей, для которых в приоритете спокойное будущее своих детей, вынуждены покидать насиженные места. Немало из них нашли свой дом в мирной и спокойной Беларуси. Все больше иностранцев выбирают нашу страну. И вот к ним добавились еще 257 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно Указу Президента, теперь они граждане Беларуси. Это уроженцы Украины, Молдовы, Армении, Грузии, Сирии, Палестины и других стран.

Более 4 тыс. иностранцев ежегодно получают белорусские паспорта-2

Многие из них уже давно переехали к нам и успели построить карьеру, обрести семью и оценить все преимущества жизни в Беларуси. Вторым домом наша страна стала и для Златы Сарнавской. В Минске девушка уже 15 лет, но белорусский паспорт получила только недавно. В нем уже есть отметки о замужестве и о рождении двоих детей.

Более 4 тыс. иностранцев ежегодно получают белорусские паспорта-4

Злата Сарнавская:
Я обрела свой дом. Я уже могу себя здесь чувствовать как дома, потому что когда вид на жительство, все равно есть, что ты не дома, то есть у тебя другой паспорт, другое гражданство, значит, твой дом где-то далеко. Мне очень понравилось, что здесь очень чисто, очень добродушные люди, безопасно.

Для того чтобы получить белорусское гражданство, иностранцам необходимо соблюдать законы нашей страны, знать один из государственных языков и непрерывно прожить на территории Беларуси не меньше 5 лет.

Более 4 тыс. иностранцев ежегодно получают белорусские паспорта-6

Игорь Щеснович, начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:
В среднем заявление на получение белорусского гражданства рассматриваются от двух месяцев до двух лет. Да, это, конечно же, зависит от происхождения гражданина, родился ли он на территории Республики Беларусь, имеет ли потомков, которые могли приобрести белорусское гражданство. В среднем такие заявления рассматриваются до двух месяцев. Если иностранный гражданин имеет вид на жительство и прожил на территории Республики Беларусь 5 и более лет, то такие заявления рассматриваются до года.

Ежегодно белорусские паспорта в нашей стране получают более 4 тысяч иностранцев. Чаще всего заявки поступают от уроженцев России, Украины и Казахстана.

# паспорт # Игорь Щеснович # Беженцы

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