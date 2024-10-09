Сергеенко: процедура госрегистрации недвижимости должна быть максимально проста и понятна

Процедура государственной регистрации недвижимости должна быть максимально проста и понятна, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на расширенном заседании Постоянной комиссии по аграрной политике.

Парламентарии готовятся к рассмотрению во втором чтении законопроекта, касающегося госрегистрации недвижимого имущества и сделок с ним. Последние комплексные изменения вносились в документ в 2018-м. Стремительная цифровизация административных процессов, создание и развитие баз и банков данных, а также наработанная за это время правоприменительная практика подтолкнули к законодательным новшествам. Главная задача – создать простой и удобный механизм. В этой связи обсуждается вопрос о целесообразности наделения нотариуса дополнительными полномочиями. В частности, правом на непосредственное внесение сведений в Единый госреестр недвижимости.

Андрей Балыш, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Этот законопроект в первую очередь для наших граждан, для людей. Он упрощает, во-первых, саму процедуру, и, второе, он сократит временной промежуток. Нотариусы будут допущены к общей базе. Если раньше надо было от регистратора пройти к нотариусу и так далее, то сейчас нотариусы будут на своем рабочем месте видеть и оперативно их принимать.

При доработке законопроекта депутаты исходят из интересов страны и, прежде всего, ее граждан. Документ должен обеспечить защиту прав владельцев недвижимости, безопасность и целостность государственных информационных ресурсов и систем. Что немаловажно, без создания новых административных процедур, барьеров и затрат. Во втором чтении проект закона будет рассмотрен депутатами до конца года.