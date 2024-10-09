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Минчанка выиграла в «Санте» 40 тысяч рублей

09 октября 2024 10:06
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Александр Меженный, ведущий:
Надо поговорить про удачу. Вот, Катя, ты в удачу веришь? 

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Конечно.

Юрий Царев, ведущий:
А в удачную покупку?

Екатерина Яцкевич:
Ребята, конечно, верю в удачную покупку. Идешь, например, в магазин, мне ничего не надо, просто посмотреть. И вдруг ты что-нибудь такое видишь, раз, купил, и вот уже удачная покупка. И на карточке минус много денег.

Юрий Царев:
Говорят, что удача не бывает постоянно, да? Это неправда. Пенсионерке Людмиле Кравченко из Минска в игре от «Санта» повезло трижды.

Минчанка выиграла в «Санте» 40 тысяч рублей-2

Александр Меженный:
Абсолютно верно. Наша следующая героиня с удачей уже буквально закадычная подруга. Сначала женщина выиграла два сертификата по 100 рублей, а вот совсем недавно – денежный приз размером в 40 тысяч рублей. И это не шутка.

Екатерина Яцкевич:
Все, решено. Тогда я после эфира сразу отправляюсь в магазин, подключаюсь к рекламной игре.

Юрий Царев:
Предлагаю познакомиться с любимицей фортуны поближе.

Минчанка выиграла в «Санте» 40 тысяч рублей-4

Александр Меженный:
40 тысяч рублей от наших партнеров – компании «Кока-Кола». Как вам такое?

Людмила, жительница города Минска:
Меня зовут Людмила. Я приехала сюда из Минска. Внуки в гости прикатили. Чем же их мне угостить? Ну, конечно, пицца, кола. Нужно в «Санте» все купить.

Александр Меженный:
А все-таки приз получает мама.
– Мама чаще ходит – у нее рядышком магазин.

Минчанка выиграла в «Санте» 40 тысяч рублей-6

Людмила:
Вот и осень. Внуки в школе. Вдруг звонок. Какой сюрприз! Пока колу покупали, получайте главный приз.

Александр Меженный:
А вот эти 40 тысяч также ваши.

Минчанка выиграла в «Санте» 40 тысяч рублей-8

Людмила:
Санта с колой нас сдружила и победу подарила.

*На правах рекламы. 

# Реклама # Екатерина Яцкевич # Александр Меженный # Юрий Царёв

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