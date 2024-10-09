Минобороны поделится с коллегами из Зимбабве опытом информационного обеспечения деятельности ВС

Министерство обороны поделится с коллегами из Зимбабве опытом информационного обеспечения деятельности Вооруженных Сил, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация этой южноафриканской страны находится с визитом в Беларуси. Наши государства последовательно отстаивают свои национальные интересы, нас сближает общность позиций по многим актуальным международным вопросам, отметил в ходе прошедшей накануне встречи помощник министра обороны по идеологической работе.

В условиях развязанной против Беларуси информационной войны одно из важнейших значений приобрело информационное обеспечение деятельности Вооруженных Сил. Созданная в нашей стране система позволяет доносить до граждан достоверные сведения, обеспечивая доминирование официальной информации министерства как внутри страны, так и за ее пределами. И своим опытом белорусы готовы делиться с партнерами. Леонид Касинский выразил уверенность, что сотрудничество двух стран будет плодотворно развиваться и укрепляться.