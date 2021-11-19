«Позиция Беларуси была воспринята с пониманием». Головченко проинформировал глав правительств стран ОДКБ о ситуации с беженцами
Новости Беларуси. Взаимная торговля, промышленная интеграция, борьба с COVID-19, экологические проблемы. Перспективы ЕАЭС обсудили в Ереване на уровне премьер-министров стран – членов экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в межправсовете принял и глава белорусского правительства. В центре внимания сторон – важнейшие вопросы взаимодействия. Например, формирование цен на энергоресурсы. По словам Романа Голвченко, их стоимость для национального производителя должна быть такой же, как и для партнеров по ЕАЭС. Шла речь и о барьерах – 80 % из когда-либо существовавших на внутреннем рынке уже устранены. Снижается и уровень безработицы. Самая большая занятость именно в Беларуси. Без работы в нашей стране всего 0,2 % трудоспособных.
Обсудили премьер-министры и международную повестку дня, в частности ситуацию на белорусско-польской границе.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Вопрос достаточно живой, вызывающий интерес и, к сожалению, по-разному трактуемый или по-разному преподносимый с разных сторон границы. Поэтому руководителей правительств, конечно, эта тема интересовала. Я подробно довел информацию реальную о складывающейся ситуации, о тех усилиях, которые предпринимаются в стране, именно белорусской стороной, чтобы обеспечить минимальные условия комфорта для этих людей и не допустить гуманитарной катастрофы. К сожалению, западные партнеры больше говорят об этом, но очень мало делают или ничего не делают. Поэтому позиция Беларуси была с пониманием воспринята коллегами.
Прокомментировал премьер-министр и работу правительства по противодействию санкциям. По словам Романа Головченко, в Беларуси делается все, чтобы население не почувствовало экономического давления со стороны Запада.