90 лет назад был создан польский концлагерь «Береза-Картузская»

17 июня – скорбная дата в летописи Беларуси. Ровно 90 лет назад в Березе польскими оккупантами был создан концлагерь, который считается одним из самых жутких в истории 20 века. За 5 лет существования через фабрику смерти прошли от 8 до 10 тысяч пленников, среди которых были многие известные белорусы.

Жестокость надзирателей не знала границ. Заключенных содержали в небольших камерах по 40 человек, их неделями морили голодом и холодом, издевались, заставляя сутками без перерыва выполнять приказы комендантов. Мучения людей были прекращены лишь в сентябре 1939 года, в день воссоединения Западной и Восточной Беларуси. Сегодня на территории бывшего концлагеря «Березы-Картузской» стоит мемориальный комплекс в память о его жертвах. А в 2022-м здесь открылась постоянная экспозиция, где представлены подлинные фотографии и документы, транспаранты и листовки, воспоминания и личные вещи жертв. Пока в сердцах белорусов живет память о страшных событиях прошлого, у нас есть шанс не допустить повторения истории.