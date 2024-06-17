Прямой эфир

90 лет назад был создан польский концлагерь «Береза-Картузская»

17 июня 2024 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

17 июня – скорбная дата в летописи Беларуси. Ровно 90 лет назад в Березе польскими оккупантами был создан концлагерь, который считается одним из самых жутких в истории 20 века. За 5 лет существования через фабрику смерти прошли от 8 до 10 тысяч пленников, среди которых были многие известные белорусы.

90 лет назад был создан польский концлагерь «Береза-Картузская»-1

Жестокость надзирателей не знала границ. Заключенных содержали в небольших камерах по 40 человек, их неделями морили голодом и холодом, издевались, заставляя сутками без перерыва выполнять приказы комендантов. Мучения людей были прекращены лишь в сентябре 1939 года, в день воссоединения Западной и Восточной Беларуси. Сегодня на территории бывшего концлагеря «Березы-Картузской» стоит мемориальный комплекс в память о его жертвах. А в 2022-м здесь открылась постоянная экспозиция, где представлены подлинные фотографии и документы, транспаранты и листовки, воспоминания и личные вещи жертв. Пока в сердцах белорусов живет память о страшных событиях прошлого, у нас есть шанс не допустить повторения истории.

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси изменены правила постановки автомобиля на учёт
17 июня 2024 08:48

В Беларуси изменены правила постановки автомобиля на учёт

Поисковая экспедиция проходит в Осиповичском районе
17 июня 2024 07:29

Поисковая экспедиция проходит в Осиповичском районе

В Минске пройдёт сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России
17 июня 2024 07:05

В Минске пройдёт сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России