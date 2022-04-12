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Сергеенко: Академия управления должна стать современным центром развития научной кадровой школы

12 апреля 2022 16:40
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Новости Беларуси. Международная повестка заставляет быть более мобильными и мгновенно реагировать на вызовы – на этом заострил внимание глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко на коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Созданная в Беларуси управленческая система во многом позволила вертикали выстоять в непростом 2020 году. Что сдерживает управленческий потенциал страны сегодня и как повысить эффективность государственного менеджмента? Заседание приняло формат мозгового штурма. Несмотря на омоложение руководящего звена и закрытые вакансии, в Беларуси ощущается нехватка компетентных специалистов. На этом фоне Академия управления должна стать центром развития научной кадровой школы. В качестве одного из инструментов обучения будут использовать цифровые технологии.

Сергеенко: Академия управления должна стать современным центром развития научной кадровой школы-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
По моему глубокому убеждению, в любом случае в вопросах подбора, расстановки, воспитания кадров все-таки главным остается индивидуальная работа руководителя, который должен находить талантливых, способных, умных людей в молодежной среде, в молодежных структурах и этих людей проверять в деле, на конкретных участках работы, формировать резерв для дальнейшего использования на различных участках деятельности.

«Можно сравнить с золотовалютным запасом». В Минске обсудили пути совершенствования кадрового резерва. Читайте здесь.

# Государственная политика # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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