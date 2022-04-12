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«Чтобы мероприятия, входящие в госпрограмму, проходили эффективно». В Беларуси появится Центр цифрового развития

12 апреля 2022 15:56
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Новости Беларуси. В Беларуси появится Центр цифрового развития, а Министерство связи и информатизации наделяется новыми полномочиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ 11 апреля подписал глава государства.  

«Чтобы мероприятия, входящие в госпрограмму, проходили эффективно». В Беларуси появится Центр цифрового развития-1

Необходимость создания госоргана в сфере цифрового развития неоднократно обсуждалась на совещаниях у Президента. Глава государства не раз отмечал, что цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние. В итоге на базе действующего Министерства было решено создать профильный госорган в сфере цифрового развития. Новый регулятор будет оказывать помощь государственным организациям в подготовке мероприятий именно в цифровой сфере. Для этого в каждом ведомстве будут ответственные должностные лица. Также появится такое понятие, как офисы цифровизации.  

«Чтобы мероприятия, входящие в госпрограмму, проходили эффективно». В Беларуси появится Центр цифрового развития-4

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:  
Самым эффективным инструментом в государстве является сейчас государственная программа, чтобы что-то в ведомствах делать. Этот Центр цифрового развития в первую очередь возьмет на себя подготовку для того, чтобы мероприятия, входящие в госпрограмму, проходили эффективно и качественно. Это первая задача. Во-вторых, любая информационная система, родившись, должна сопровождаться, развиваться, иначе ничего толкового не произойдет. Чтобы этот процесс проходил, необходим тот оператор, который эту работу будет делать. Центр цифрового развития в государственном секторе возьмет не всю, но и эту часть работ.  

«Чтобы мероприятия, входящие в госпрограмму, проходили эффективно». В Беларуси появится Центр цифрового развития-7

Особое внимание в Минсвязи уделят региональной цифровизации. Чтобы цифровая активность была не только на передовых предприятиях, но и по всей стране. К слову, в высокой степени готовности находится и процесс внедрения технологии 5G. Именно благодаря новому поколению мобильной связи получится стереть границы в предоставлении услуг между городом и деревней.  

# Государственная политика в области информатизации # общество # Константин Шульган # Александр Лукашенко # Фотофакт

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