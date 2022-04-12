«Чтобы мероприятия, входящие в госпрограмму, проходили эффективно». В Беларуси появится Центр цифрового развития

Новости Беларуси. В Беларуси появится Центр цифрового развития, а Министерство связи и информатизации наделяется новыми полномочиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ 11 апреля подписал глава государства.

Необходимость создания госоргана в сфере цифрового развития неоднократно обсуждалась на совещаниях у Президента. Глава государства не раз отмечал, что цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние. В итоге на базе действующего Министерства было решено создать профильный госорган в сфере цифрового развития. Новый регулятор будет оказывать помощь государственным организациям в подготовке мероприятий именно в цифровой сфере. Для этого в каждом ведомстве будут ответственные должностные лица. Также появится такое понятие, как офисы цифровизации.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Самым эффективным инструментом в государстве является сейчас государственная программа, чтобы что-то в ведомствах делать. Этот Центр цифрового развития в первую очередь возьмет на себя подготовку для того, чтобы мероприятия, входящие в госпрограмму, проходили эффективно и качественно. Это первая задача. Во-вторых, любая информационная система, родившись, должна сопровождаться, развиваться, иначе ничего толкового не произойдет. Чтобы этот процесс проходил, необходим тот оператор, который эту работу будет делать. Центр цифрового развития в государственном секторе возьмет не всю, но и эту часть работ.