Новости Беларуси. Белорусы помнят, какие события происходили во время Великой Отечественной войны, какой ценой была завоевана Победа. Белорусы чтят память о героях и не допустят повторения событий тех лет. На тему рассуждает Алена Родовская в рубрике «За дело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, СТВ:

История украинской бабушки, которая вышла с флагом СССР встречать, как она думала, российских военных, не оставила никого равнодушными. У меня тоже была такая бабушка. Она ходила в платочке, в ее доме всегда пахло едой, выращивала цветочки, которые продавала потом на рынке, чтобы купить своей внучке сладостей. А таких вкусных блинов по утрам я больше нигде не пробовала. По вечерам она рассказывала истории про войну, как дед вывозил еврейских детей в бидонах из-под молока из Бобруйска, как тайно собирались молиться, когда советская власть отрицала религию и как все радовались, когда открыли костел. У каждого была бабушка в таком платочке. Бабушка – это символ моей Родины, а моя Родина – Советский Союз. Под этим флагом появилась и наша республика. 1 января 1919-го в Смоленске под красным флагом было объявлено о создании Советской Социалистической Республики Белоруссия, 17 сентября 1939 года под красным флагом была воссоединена Восточная и Западная Беларусь.

Алена Родовская:

Красный Флаг БССР вместе с красными флагами Советского Союза и Украинской ССР в 1945-м появился перед зданием ООН, а в 1995-м этот флаг был выбран нашим народом на референдуме как государственный. Беларусь – единственная из всех постсоветских стран, кто забрал лучшие традиции СССР. Александр Лукашенко, будучи депутатом, – единственный, кто проголосовал против распада, кто назвал это большой ошибкой и кто выстраивал свою Беларусь по подобию большой советской страны. Да, у нас чисто, автобусы ходят по расписанию, у нас в новой Конституции прописан статус социального государства, мы заботимся о пожилых, и наши дети учат историю победителей. Почему видео с этой бабушкой так трогает? Почему ее поступок уже назвали геройским? Потому что она сказала одну очень важную фразу: «За этот флаг мои родители воевали!» А украинский солдат, еле сдерживая гнев, а, может, насмешку, топтал своими ногами Красное Знамя, протягивая бабушке кусок колбасы. Никогда наши ветераны, дети и внуки не продадут свою память за кусок колбасы. Никогда!

Алена Родовская:

Об этом я думала, когда вечером, проезжая по проспекту Победителей, неожиданно захотелось остановиться около музея Великой Отечественной войны. Посмотрите на эти кадры. Всем белорусам знакомая картинка. Над музеем развевается советский красный флаг, такой же, какой вынесла пожилая учительница украинским солдатам. Где вы еще найдете флаг Победы в самом центре города? А он есть в нашей столице. Вы думаете, он появился вчера, год назад? Он реет над Минском уже несколько десятилетий. Флаг победы: русские, украинцы и многие другие национальности СССР боролись с нацизмом. А символ Победы – это флаг над Рейхстагом. Сегодня многие цитируют легендарную фразу маршала Жукова: «Мы победили, но они нам этого не простят». Маршал вспоминал, когда впервые увидел алое полотнище над рейхстагом: «Я не сентиментальный человек, но у меня к горлу подступил комок от волнения». Перечитайте в Сети его воспоминания. Его слова оказались пророческими. «Я счастлив, что родился русским человеком. Мы боролись с фашизмом, когда почти вся Европа была им повержена, и победили его».

Алена Родовская:

Что изменилось спустя 80 лет? То, что сейчас делают россияне в Украине, – это борьба с нацизмом, с теми, кто предал свою подлинную историю. Украинские ВСУшники хотели снять показательное видео, а показали истинный подвиг. Поступок пожилой учительницы наглядно показал, чего и кого ждут мирные жители Украины. Они помнят, как укронацисты избивали их, нет, наших ветеранов 9 Мая в Киеве, десятки тысяч убитых мирных жителей в Донбассе, как отбирают православные храмы, их веру и святыни. Почему Запад в шоке? Где кроется тот самый ментальный разлом западного и восточного мира? Ответ прост – они Красного Знамени боятся как огня, для них это возвращение СССР. Наше поколение не выросло в иллюзиях, что мы страна проигравшая, как это сделали Латвия, Литва, и Эстония, и уже Украина. Это не мы отменяем День Победы, и это не мы вчера сняли государственный флаг Беларуси, поменяв его на БЧБ-тряпку в Бухенвальде. Наш флаг Победы и эта бабушка, сама того не подозревая, нашла тот самый единственный правильный ответ. Какое бы государство ни боролось с нацизмом, навсегда только один флаг будет означать Победу – красный, с серпом и молотом. И поэтому многие признают, что именно флаг Союза стал неофициальным символом денацификации Украины. Этот флаг Победы над нацизмом.