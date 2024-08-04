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Сердце Алёны Ланской занято! Пообщались с певицей о личной жизни

04 августа 2024 07:35
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Алена Ланская.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сердце, кроме близких, родных, родственников…

Сердце Алёны Ланской занято! Пообщались с певицей о личной жизни-1

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Оно занято любовью к музыке. Еще никто не смог конкурировать с этим.

Александр Осенко:
А зачем конкурировать, если это можно спокойно воспринимать?

Алена Ланская:
Это вам так кажется, уважаемые мужчины. Вы же хотите, чтобы все внимание было отведено исключительно вам. Но в профессии, если у тебя музыка на первом плане, в сердце, ты полностью состоишь из этого, то начинается дисбаланс.

Сердце Алёны Ланской занято! Пообщались с певицей о личной жизни-4

Александр Осенко:
Алена, вы не умеете готовить их.

Алена Ланская:
Мужчин? Я умею вас хорошо воспитывать – это уж точно. Я воспитала очень много профессионалов-мужчин, которые потом осваивались, становились на ноги и потом уже развивались самостоятельно.

«Это разные планеты». Алена Ланская о разнице между белорусским и российским шоу-бизнесом (подробности).

# Интервью # общество # Александр Осенко # Алёна Ланская

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