Сердце Алёны Ланской занято! Пообщались с певицей о личной жизни
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Алена Ланская.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сердце, кроме близких, родных, родственников…
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Оно занято любовью к музыке. Еще никто не смог конкурировать с этим.
Александр Осенко:
А зачем конкурировать, если это можно спокойно воспринимать?
Алена Ланская:
Это вам так кажется, уважаемые мужчины. Вы же хотите, чтобы все внимание было отведено исключительно вам. Но в профессии, если у тебя музыка на первом плане, в сердце, ты полностью состоишь из этого, то начинается дисбаланс.
Александр Осенко:
Алена, вы не умеете готовить их.
Алена Ланская:
Мужчин? Я умею вас хорошо воспитывать – это уж точно. Я воспитала очень много профессионалов-мужчин, которые потом осваивались, становились на ноги и потом уже развивались самостоятельно.
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