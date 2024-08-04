Сердце Алёны Ланской занято! Пообщались с певицей о личной жизни

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Алена Ланская.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Оно занято любовью к музыке. Еще никто не смог конкурировать с этим.

Александр Осенко:

А зачем конкурировать, если это можно спокойно воспринимать?

Алена Ланская:

Это вам так кажется, уважаемые мужчины. Вы же хотите, чтобы все внимание было отведено исключительно вам. Но в профессии, если у тебя музыка на первом плане, в сердце, ты полностью состоишь из этого, то начинается дисбаланс.