«Это разные планеты». Алёна Ланская о разнице между белорусским и российским шоу-бизнесом
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Алена Ланская.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Российский шоубиз и белорусский шоубиз. Где плюс, где минус?
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вы точно хотите услышать ответ на этот вопрос?
Александр Осенко:
Да!
Алена Ланская:
Вообще это разные планеты, если по существу говорить. У меня действительно есть опыт, мне есть с чем сравнивать. 20 лет на территории Беларуси и два года активного сотрудничества с российской стороной. У нас тепличные условия. Там действительно все жестко, высокая конкуренция и нужно соответствовать этому. Никто с тобой особо не церемонится там. Или ты делаешь качественный продукт, или ты нигде.
Александр Осенко:
Голосует аудитория?
Алена Ланская:
Только аудитория голосует! Надо приходить туда с готовым продуктом. Потому что если у тебя нет готового продукта, тебя быстро сольют.
– А у нас с молодыми как?
– У нас более понимающий подход. Там используют уже максимально готовых артистов, у нас дают возможность, пытаются взрастить артистов и на многие ошибки закрываются глаза.
Александр Осенко:
В связи с тем, что российский рынок, появились новые компетенции? Самообразование – что понадобилось там, чтобы быть в тренде?
Алена Ланская:
Терпение белорусское понадобилось там, работоспособность, талант. Там или есть талант, или его нет. Да, есть прослойка артистов, которым помогают, потому что у них нет основного. Такие тоже существуют. Но они быстро зажигаются и быстро гаснут, потому что очень сложно потом удерживать планку, которую им дают искусственно. Основная движущая сила, которая есть в артисте, – это его врожденный талант. Если он есть, тогда у тебя уже есть условно бонус, чтобы там пробился, чтобы тебя оценили.
Сердце Алены Ланской занято! Пообщались с певицей о личной жизни.