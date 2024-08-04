«Это разные планеты». Алёна Ланская о разнице между белорусским и российским шоу-бизнесом

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Алена Ланская. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Российский шоубиз и белорусский шоубиз. Где плюс, где минус?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Вы точно хотите услышать ответ на этот вопрос? Александр Осенко:

Да! Алена Ланская:

Вообще это разные планеты, если по существу говорить. У меня действительно есть опыт, мне есть с чем сравнивать. 20 лет на территории Беларуси и два года активного сотрудничества с российской стороной. У нас тепличные условия. Там действительно все жестко, высокая конкуренция и нужно соответствовать этому. Никто с тобой особо не церемонится там. Или ты делаешь качественный продукт, или ты нигде. Александр Осенко:

Голосует аудитория?

Алена Ланская:

Только аудитория голосует! Надо приходить туда с готовым продуктом. Потому что если у тебя нет готового продукта, тебя быстро сольют.

– А у нас с молодыми как?

– У нас более понимающий подход. Там используют уже максимально готовых артистов, у нас дают возможность, пытаются взрастить артистов и на многие ошибки закрываются глаза. Александр Осенко:

В связи с тем, что российский рынок, появились новые компетенции? Самообразование – что понадобилось там, чтобы быть в тренде?