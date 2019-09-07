С мамой и папой. В Лепеле открыли третий детский дом семейного типа

Новости Беларуси. Третий детский дом семейного типа появился в Лепеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расходы государства на воспитание детей-сирот в этом случае сокращаются в разы. В плюсе и сами воспитанники – они получают заботу и внимание со стороны родителей. В отличие от обычных детских домов, в таких семьях живут не более 10 ребятишек. У супругов Петуховых пока пятеро малышей. И новый дом, куда пригласили Анастасию Аласания.

Трое своих и двое приемных. Многодетные родители Петуховы Владика взяли из приюта, когда мальчику было два месяца. Теперь ему 4 года. А в семье снова пополнение – грудничок Никита.

Ирина Петухова, родитель-воспитатель:

Очень люблю младенческий период, люблю слышать первое слово «мама», первые шаги. Очень приятно, очень трогательно. Первые шаги, первые зубы – эти моменты самые незабываемые, наверное, в жизни каждой женщины.

Еще трое станут частью большой семьи в течение года. В таком составе в «двушке», конечно, уже не поместиться. Подарком от государства стал уютный дом с большими комнатами и кухней – то, о чем мечтали. Все необходимое для жизни большой семьей здесь есть – от кроватей до настольных ламп.

Михаил Киселевич, председатель Лепельского райисполкома:

Затраты составили более 30 тысяч рублей. Это, в принципе, для бюджета небольшие затраты. Но вместе с тем мы получаем хорошую семью. Мы знаем, куда пойдут детки из приюта, что они получат родительскую любовь. И что они смогут в нормальных условиях развиваться.

Сейчас в Лепельском приюте семь детей. Возможно, кто-то из них вернется в родные семьи. Но, как бы ни сложились обстоятельства, они точно не останутся без родительских заботы и внимания.

Анастасия Аласания, корреспондент:

В детских домах семейного типа, а в Лепеле их три, уже воспитали более 50 детей. Врачи, инженеры, строители. Многие из них уже сами родители. Они как никто понимают знают цену материнской заботы и отцовского плеча.

Диана Королева, жительница Заслоново:

Я не могу называть мамой чужого человека. Меня воспитала мама – моя мама. Она меня воспитала, забота от нее была, все было.

О приемной маме Диана отзывается искренне и с любовью. В семью девочку взяли, когда ей было четыре. С этой белокурой красавицы, можно считать, и началось материнское счастье Натальи Михайловой. Так сложилось, что у женщины не было родных детей, всю любовь отдавала приемным. А спустя 15 лет, в 42 – не чудо ли? – родила дочь.

Наталья Михайлова, родитель-воспитатель:

Наверное, это награда. Наверное, Бог посчитал, что нужно и еще кого-то. Чтобы и эти дети тоже, знаете, почувствовали, что разницы между этими детьми и своим ребенком нет. Все родное.

Сейчас у Натальи 10 детей. Появился и первый внук – сын старшей дочери Дианы. И все родные, пусть не по крови.