«Сентиментальный, несмотря на то, что жёсткий». Олег Суконко в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы плакали когда-нибудь после смерти пациента?
Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:
Были слёзы, да. Сентиментальный, несмотря на то, что жёсткий.
Вадим Щеглов:
Если бы Вас попросили выбрать другое направление в медицине, что бы это было?
Олег Суконко:
Хирургия.
Вадим Щеглов:
Сколько часов в день Вы спите?
Олег Суконко:
Ну, 6 часов сплю.
Вадим Щеглов:
На войне все средства хороши?
Олег Суконко:
Нет. У меня есть принципы.
Вадим Щеглов:
Вы верите в жизнь после смерти?