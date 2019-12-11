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Какие штрафы грозят за бизнес без лицензии или неподачу декларации?

11 декабря 2019 07:20
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Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года обещает белорусским бизнесменам много перспектив. Зарегистрироваться в качестве ИП, и впрямь, дело минутное, вот только важно вовремя оформить необходимые документы и уточнить все нюансы, а также четко осознавать ответственность. Какие штрафы грозят за бизнес без лицензии или неподачу декларации?

Александр Костюкевич, юрист:
В первую очередь, минимальные размеры штрафа на индивидуальное предпринимательство – это две базовые величины. За налоговые правонарушения – от 0,1 базовой величины.

Какие штрафы грозят за бизнес без лицензии или неподачу декларации?-1

За проступки в административной сфере могут наказать или рублем, или дисквалификацией. До 2018 года ответственность за отсутствие документов или неведение отчетности применялась ко всем предпринимателям без исключений. Но все изменилось с редакцией Кодекса об административных правонарушениях. Появился определенный ряд условий.

Александр Костюкевич:
Административным правонарушением должен быть причинён вред жизни и здоровью граждан. Размер причиненного ущерба должен превышать сорок базовых величин. На сегодняшний момент – это 1020 рублей.

Какие штрафы грозят за бизнес без лицензии или неподачу декларации?-4

В случае нанесения вреда имуществу на такую же сумму отделаться предупреждением тоже не выйдет – предпринимателя привлекут к ответственности.

Александр Костюкевич:
Либо сумма контракта сделки по внешней торговой деятельности должна превышать сорок базовых величин. Либо сумма дохода, если она подлежит конфискации, также превышает сорок базовых величин.

Какие штрафы грозят за бизнес без лицензии или неподачу декларации?-7

Таким образом, если размер нарушения не превышает этой суммы – административная ответственность не применяется и протокол налоговым инспектором составлен быть не может.

Александр Костюкевич:
Если вас привлекают к административной ответственности и статья начинается с глав 11, 12, 13 и 14 – то 40 базовых величин, если другие главы, то данного критерия нет.

Какие штрафы грозят за бизнес без лицензии или неподачу декларации?-10

Отмена штрафных санкций за мелкие налоговые нарушения – еще один шаг на пути к либерализации малого и среднего бизнеса в нашей стране.

# Право # общество # Александр Костюкевич # Фотофакт # общество

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