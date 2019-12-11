В Гродно состоялась церемония вручения премии имени Александра Дубко. Награды получили около 40 учащихся и студентов

В этот раз заслуженные награды получили около 40 учащихся и студентов. Это победители национальных конкурсов и предметных олимпиад, чемпионы спортивных первенств, талантливые музыканты и молодые дизайнеры.

Новости Беларуси. В Новом замке Гродно прошла церемония вручения премии имени Героя Беларуси Александра Дубко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно ее лауреатами становятся представители одаренной молодежи региона.

Анастасия Головнёва, учащаяся гимназии № 1 Лиды: Это показатель того, что я чего-то достигла, что я могу, что все, что я делаю, было не зря.

Михаил Григорчук, учащийся гимназии № 3 Гродно: С 4 класса занимаюсь математикой. Премия для меня – это большая мотивация.

Эмма Дубко, вдова Александра Дубко:

Самым заслуженным, самым красивым, самым талантливым я с большим удовольствием вручаю. И очень горжусь за них, что они у нас такие есть.

Премия проходит уже в 22-й раз. Ее учредил в конце прошлого столетия бывший губернатор Гродненской области, Герой Беларуси, Александр Дубко. Впоследствии награда стала носить его имя. За все годы стипендию получили около 700 человек.