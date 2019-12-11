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Чем питаются птицы зимой? Весь мир наблюдает онлайн за кормушкой из Беловежской пущи

11 декабря 2019 09:52
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Новости Беларуси. Реалити-шоу из мира фауны. Весь мир наблюдает за птицами из Беловежской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем питаются птицы зимой? Весь мир наблюдает онлайн за кормушкой из Беловежской пущи-1

В агроусадьбе Угляны установили камеру, которая транслирует видео в интернет. В зимнюю столовую для птиц уже наведались 15 видов пернатых. Чаще всего сюда прилетают воробьи, сойки, синицы. Каждый день пополняется список невероятных историй. Так, дятел почти 20 минут провисел неподвижно, чтобы ястреб его не заметил.

Чем питаются птицы зимой? Весь мир наблюдает онлайн за кормушкой из Беловежской пущи-4

Понаблюдать в реальном времени за крылатыми может каждый . К просмотру присоединились уже жители более 60 стран. Орнитологи напоминают, что сейчас добыть корм птицам становится сложнее. Обыкновенная кормушка, где периодически будет появляться еда, значительно облегчит зимовку пернатым. В их меню – яблоки, крупа, не помешает и кусочек сала.

Чем питаются птицы зимой? Весь мир наблюдает онлайн за кормушкой из Беловежской пущи-6

Чем питаются птицы зимой? Весь мир наблюдает онлайн за кормушкой из Беловежской пущи-8

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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