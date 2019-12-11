Чем питаются птицы зимой? Весь мир наблюдает онлайн за кормушкой из Беловежской пущи

Новости Беларуси. Реалити-шоу из мира фауны. Весь мир наблюдает за птицами из Беловежской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В агроусадьбе Угляны установили камеру, которая транслирует видео в интернет. В зимнюю столовую для птиц уже наведались 15 видов пернатых. Чаще всего сюда прилетают воробьи, сойки, синицы. Каждый день пополняется список невероятных историй. Так, дятел почти 20 минут провисел неподвижно, чтобы ястреб его не заметил.