Чем питаются птицы зимой? Весь мир наблюдает онлайн за кормушкой из Беловежской пущи

Новости Беларуси. Реалити-шоу из мира фауны. Весь мир наблюдает за птицами из Беловежской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Реалити-шоу из мира фауны. Весь мир наблюдает за птицами из Беловежской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В агроусадьбе Угляны установили камеру, которая транслирует видео в интернет. В зимнюю столовую для птиц уже наведались 15 видов пернатых. Чаще всего сюда прилетают воробьи, сойки, синицы. Каждый день пополняется список невероятных историй. Так, дятел почти 20 минут провисел неподвижно, чтобы ястреб его не заметил.
Понаблюдать в реальном времени за крылатыми может каждый . К просмотру присоединились уже жители более 60 стран. Орнитологи напоминают, что сейчас добыть корм птицам становится сложнее. Обыкновенная кормушка, где периодически будет появляться еда, значительно облегчит зимовку пернатым. В их меню – яблоки, крупа, не помешает и кусочек сала.