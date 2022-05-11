Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Какие законопроекты собирается рассмотреть белорусский парламент?

В первом чтении на заседании VIII сессии Палаты представителей на обсуждение вынесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Также в повестку включены проект Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Законодательные новации также планируются в сфере атомной энергии, государственно-частного партнерства, социального страхования. А 13 мая в планах Совета Республики Национального собрания Беларуси – рассмотреть изменения в законах, которые касаются государственной службы, а также ратификация ряда международных соглашений.