Там растёт самая дорогая приправа и есть своё царство Морфея. Как выглядит аптекарский сад в Нарочанском крае?

Новости Беларуси. На экскурсию за здоровьем. Секреты создания полезных фитосборов, и не валерианой единой. Как вырастить импортозамещающее сырье для фармацевтов? Как заставить работать культурную плесень? Тонкости создания продукта для гурманов, и чем наша рецептура отличается от знаменитого рокфора. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Наша программа заглянула в одно из самых живописных мест центрального региона. В озерном Нарочанском крае среди сосен притаился уникальный ландшафтный уголок. Это удивительная живая коллекция растений со всего мира. Приезжают сюда не только отдохнуть, но и оздоровиться, ведь большинство из них – целебные. Ну что, идем знакомить вас с этой красотой?

Алена Усович, продавец-консультант:

Вообще, три периода есть для посещения нашего сада – это ранняя весна, когда только зацветают первые растения, потом середина июля и, конечно, осень глубокая, если она солнечная и красивая, когда все уже переливается красками разными. Это и клены декоративные, что-то зеленое, что-то желтое, что-то красное. Поэтому три есть сезона, в которые желательно посещать наш сад. Яна Шипко:

От себя добавлю, что аптекарский сад хорош в любую пору года. Хотя мы приехали в межсезонье, здесь все равно есть на что посмотреть.

Еще немного, и здесь распустятся разноцветные полотна разнообразных растений. Вот-вот готовится зацвести и окутать аллею сада розовыми махровыми облаками плакучая вишня – так японцы прозвали этот вид красавицы-сакуры. Кстати, японская народная традиция «ханами» – любоваться цветением цветов. Объектов для флоротерапии здесь предостаточно, ну а если внимательно слушать гида, релакс будет еще и познавательным. Ведь здесь 250 видов растений, и за каждым – своя история. Например, у диковинного дерева гинкго билоба – ровесника динозавров – она уходит на миллионы лет назад.

Яна Шипко:

Аптекарский сад – это целый отдельный микромир, где все подчинено гармонии. Знания, накопленные веками, здесь сочетаются с современным ландшафтным дизайном. Но бродить здесь даже без экскурсовода можно часами. К тому же, о каждом растении узнать подробнее помогут такие QR-подсказки. Например, иссоп – одно из древнейших лекарственных растений, которое знал еще Гиппократ. Считалось чуть ли не панацеей от многих заболеваний.

О целебной силе трав издревле. Еще Авиценна считал, что у врача три вида оружия – слова, нож и растения. Траволечение веками сопровождало развитие традиционной медицины. Гиппократ описывал более 300 видов лекарственных растений. Истоки современной фитотерапии следует искать в средневековых европейских монастырях. Именно монахи начали разбивать храмовые огороды, поскольку оказывать медицинскую помощь считалось христианским долгом. Они не только разводили целебные растения, но и собирали их по всей Европе, привозили из крестовых походов и даже обменивались с восточными странами. А к рецептам снадобий добавляли молитвы. Как бы там ни было, такие природные кладовые помогали лечить от различных недугов. По примеру монастырских и разбит этот аптекарский сад. Яна Шипко:

В лучших традициях монастырских садов. Все здесь устроено таким образом, чтобы растения радовали глаз своей красотой, пряные ароматы трав – обоняние, а пение птиц – слух. Насладиться этим сейчас можно в полной мере. Планировка аптекарского сада также схожа с традиционной монастырской. В центре – фонтан, есть лабиринт из живой изгороди и четыре условные зеленые комнаты. Первая – «Аптекарский огород» – тут собраны растения не только лечебные, но и съедобные.

Алена Усович:

Из сухих цветочков крокусов называется приправа шафран. Она одна из самых дорогих в мире. Для того чтобы килограмм сухого этого растения получить, нужно более 200 цветков собрать. Поэтому она самая дорогая специя. Следующая локация – целебная кладовая с самыми распространенными лекарственными травами из дикой природы. Еще одна называется «Ледниковый период» – собрание горных растений с целебными свойствами. Дополняют ландшафтную коллекцию жернова из всевозможных разновидностей Свенцянской моренной гряды. И наконец «Царство Морфея» – место, где можно задержаться подольше.

Яна Шипко:

А я тем временем забрела в самое что ни на есть сонное царство. Найти эту локацию можно безошибочно, вот по такой кровати с зеленым покрывалом. Проверять, насколько хорошо здесь спится, прямо сейчас не буду, все-таки еще немножко прохладно. Но думаю, что не хуже, чем на сеновале. Потому как расположено это ложе в окружении настоящих природных антидепрессантов. Растет здесь несколько видов мяты, тимьян, эхинацея. В общем, все те растения, которые дают расслабляющий эффект. Вот такая сонная ароматерапия на свежем воздухе.