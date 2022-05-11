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Более 6000 солдат увольняются в запас. Лучшим бойцам вручили грамоты и «Мерч Первого»

11 мая 2022 10:44
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Новости Беларуси. Более 6 000 солдат срочной службы увольняются в запас. По традиции в военных частях по всей стране проводят торжественный ритуал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 6000 солдат увольняются в запас. Лучшим бойцам вручили грамоты и «Мерч Первого»-1

В Минске, в 56-м Тильзитском отдельном полку связи в присутствии родных и близких лучшим бойцам вручили грамоты и ценные подарки под брендом «Мерч Первого».

Более 6000 солдат увольняются в запас. Лучшим бойцам вручили грамоты и «Мерч Первого»-4

Андрей Савченко, командир 56-го отдельного Тильзитского ордена Красной Звезды полка связи:
Год, у кого-то полтора года прошло. Это время, когда они получали, во-первых, военно-учетную специальность. Во-вторых, были психологически, морально и эмоционально настроены на выполнение данной задачи. А если уже к этому подготовлен человек, то и патриотическое воспитание тоже дает о себе знать.

Более 6000 солдат увольняются в запас. Лучшим бойцам вручили грамоты и «Мерч Первого»-7

Вчерашние новобранцы отправляются домой с багажом новых знаний и военными специальностями – от водителя до механика-телефониста. За время службы они проявили себя на крупных учениях «Союзная решимость-2022».

Более 6000 солдат увольняются в запас. Лучшим бойцам вручили грамоты и «Мерч Первого»-10

Даниил Москальцов, военнослужащий:
Попав сюда, все навыки, которые приобрел в школе, в университете, очень сильно пригодились здесь, так как я механик-телефонист. Я работал в аппаратных, с аппаратурой.

Более 6000 солдат увольняются в запас. Лучшим бойцам вручили грамоты и «Мерч Первого»-13

Ольга Ходжаева, мать военнослужащего:
Служба была неплохая, ему сразу понравилось. Но было тяжело, да. Пока научили… Но он быстро пришел в себя, и понравилось.

Более 6000 солдат увольняются в запас. Лучшим бойцам вручили грамоты и «Мерч Первого»-16

И все же окончательно расстаться с армией готовы не все – часть бойцов изъявили желание перейти на контрактную службу. В ближайшие недели в войсках начнется подготовка к приему нового пополнения.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Савченко # Александр Лукашенко # Даниил Москальцов # Ольга Ходжаева # Фотофакт

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