Более 6000 солдат увольняются в запас. Лучшим бойцам вручили грамоты и «Мерч Первого»

Новости Беларуси. Более 6 000 солдат срочной службы увольняются в запас. По традиции в военных частях по всей стране проводят торжественный ритуал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 6 000 солдат срочной службы увольняются в запас. По традиции в военных частях по всей стране проводят торжественный ритуал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске, в 56-м Тильзитском отдельном полку связи в присутствии родных и близких лучшим бойцам вручили грамоты и ценные подарки под брендом «Мерч Первого».
Андрей Савченко, командир 56-го отдельного Тильзитского ордена Красной Звезды полка связи:
Год, у кого-то полтора года прошло. Это время, когда они получали, во-первых, военно-учетную специальность. Во-вторых, были психологически, морально и эмоционально настроены на выполнение данной задачи. А если уже к этому подготовлен человек, то и патриотическое воспитание тоже дает о себе знать.
Вчерашние новобранцы отправляются домой с багажом новых знаний и военными специальностями – от водителя до механика-телефониста. За время службы они проявили себя на крупных учениях «Союзная решимость-2022».
Даниил Москальцов, военнослужащий:
Попав сюда, все навыки, которые приобрел в школе, в университете, очень сильно пригодились здесь, так как я механик-телефонист. Я работал в аппаратных, с аппаратурой.
Ольга Ходжаева, мать военнослужащего:
Служба была неплохая, ему сразу понравилось. Но было тяжело, да. Пока научили… Но он быстро пришел в себя, и понравилось.
И все же окончательно расстаться с армией готовы не все – часть бойцов изъявили желание перейти на контрактную службу. В ближайшие недели в войсках начнется подготовка к приему нового пополнения.