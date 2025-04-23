Сенаторы возложили цветы к мемориалу на месте концлагеря Шталаг 352 в Масюковщине

Парламентарии отдали дань уважения людям, погибшим от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальное собрание Беларуси приняло заявление к 80-летию Великой Победы.
Парламентарии отдали дань уважения людям, погибшим от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальное собрание Беларуси приняло заявление к 80-летию Великой Победы.
Цветы и венки легли к подножию мемориального комплекса «Масюковщина». В июле 1941-го на этом месте был создан концентрационный лагерь Шталаг 352, где фашисты использовали самые садистские формы издевательств над людьми.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Масюковщина и мемориальный комплекс, который расположен здесь, это, к сожалению, одна из многотысячных точек ран на сердце нашей страны, к которому сегодня устремляются многие-многие не только наши парламентарии, но и люди, которые понимают, благодаря подвигу каких людей, мы сегодня имеем действительно мирное небо.
Праздник Великой Победы, ведь это не только дань памяти ушедшим поколениям, ушедшим героям. Это еще важнейший повод дотянуться до будущих поколений, до ребят, которые не осознали, не поняли или которые понимают это только из книг. Наши поколения практически крайние, которые могут воочию пообщаться с ветеранами.
Совет Республики шефствует над мемориальным комплексом «Масюковщина». Ежегодно парламентарии и работники секретариата возлагают цветы в память о жертвах, которые покоятся на этой земле. Более 80 тысяч советских военнопленных и мирного населения нашли здесь свое последнее пристанище.