Сенаторы возложили цветы к мемориалу на месте концлагеря Шталаг 352 в Масюковщине

Цветы и венки легли к подножию мемориального комплекса «Масюковщина». В июле 1941-го на этом месте был создан концентрационный лагерь Шталаг 352, где фашисты использовали самые садистские формы издевательств над людьми.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Масюковщина и мемориальный комплекс, который расположен здесь, это, к сожалению, одна из многотысячных точек ран на сердце нашей страны, к которому сегодня устремляются многие-многие не только наши парламентарии, но и люди, которые понимают, благодаря подвигу каких людей, мы сегодня имеем действительно мирное небо.

Праздник Великой Победы, ведь это не только дань памяти ушедшим поколениям, ушедшим героям. Это еще важнейший повод дотянуться до будущих поколений, до ребят, которые не осознали, не поняли или которые понимают это только из книг. Наши поколения практически крайние, которые могут воочию пообщаться с ветеранами.