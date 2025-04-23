Прямой эфир

В Минске выбирают лучший КОТОС

23 апреля 2025 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пример настоящего добрососедства. В Минске выбирают лучший коллегиальный орган территориального общественного самоуправления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Победители районного этапа конкурса презентовали свои проекты. Так, настоящий праздник двора организовал КОТОС № 104 Московского района. К слову, жителям домов по улице Слободской есть что показать. Результаты совместного труда – это новое детское игровое оборудование, совместные мероприятия с молодежью, выставки музейных экспонатов под открытым небом и, конечно, субботники.

В Минске выбирают лучший КОТОС-2

Алла Бабей, заместитель председателя КОТОС № 104 ЖЭУ № 2 Московского района:
Я очень благодарна людям, которые были небезразличны ко всему этому, что мы делали сообща, вместе. И детское оборудование закупалось за средства КАТОС. Три единицы здесь установлено.

В Минске выбирают лучший КОТОС-4

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Ощущение, что активные, неравнодушные минчане услышали Президента нашей страны, что навести порядок нужно прежде всего у себя во дворе. Сделать это с душой. Не просто вычистить, но и добавить какое-то надворное оборудование и цветочное оформление. И самое интересное, что такие примеры видим, которые непосредственно сделали сами люди.

Участие в конкурсе принимают по одному представителю от каждого из 9 районов города. Итоги объявят в концертном зале «Верхний город».

# Артем Цуран

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области завершается сев сахарной свеклы – освоено почти 70% площадей
23 апреля 2025 13:48

В Минской области завершается сев сахарной свеклы – освоено почти 70% площадей

Председатель Миноблисполкома провёл личный приём граждан в Марьиной Горке
23 апреля 2025 13:47

Председатель Миноблисполкома провёл личный приём граждан в Марьиной Горке

Цвет сливочного масла, 90-е и летний вайб. Вот какие модные тренды нравятся минчанам
23 апреля 2025 13:47

Цвет сливочного масла, 90-е и летний вайб. Вот какие модные тренды нравятся минчанам