В Минске выбирают лучший КОТОС

Победители районного этапа конкурса презентовали свои проекты. Так, настоящий праздник двора организовал КОТОС № 104 Московского района. К слову, жителям домов по улице Слободской есть что показать. Результаты совместного труда – это новое детское игровое оборудование, совместные мероприятия с молодежью, выставки музейных экспонатов под открытым небом и, конечно, субботники.

Алла Бабей, заместитель председателя КОТОС № 104 ЖЭУ № 2 Московского района: Я очень благодарна людям, которые были небезразличны ко всему этому, что мы делали сообща, вместе. И детское оборудование закупалось за средства КАТОС. Три единицы здесь установлено.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Ощущение, что активные, неравнодушные минчане услышали Президента нашей страны, что навести порядок нужно прежде всего у себя во дворе. Сделать это с душой. Не просто вычистить, но и добавить какое-то надворное оборудование и цветочное оформление. И самое интересное, что такие примеры видим, которые непосредственно сделали сами люди.

Участие в конкурсе принимают по одному представителю от каждого из 9 районов города. Итоги объявят в концертном зале «Верхний город».