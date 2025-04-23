На тепличном комбинате в Минске уже вовсю собирают томаты черри и баклажаны

Обеспечить белорусский рынок отечественными овощами – такая задача стоит перед белорусскими производителями. В ассортименте Минского парниково-тепличного комбината доступны огурцы, помидоры, баклажаны и перцы, которые можно приобрести круглый год. А недавно в ассортименте появились новые виды продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огурцы, помидоры, баклажаны и перцы, более 10 видов салатов и свежей зелени в ассортименте Минского парниково-тепличного комбината. Благодаря современным технологиям и оптимальным климатическим условиям предприятие полностью обеспечивает минчан свежими овощами круглый год. Акцент на качество и свежесть.

Анастасия Близнюк, корреспондент: Здесь применяют биологические методы для выращивания овощей. В теплицах автоматизированная система микроклимата, подачи углекислого газа и воды. В результате большая урожайность и высокое качество витаминной продукции.

В этом овощном оазисе температура почти 30 градусов. На территории 50 соток выращивают баклажаны. Белорусы уже успели оценить их вкус. В 2025 году площадь под культуру увеличили в 9 раз. Новые сорта не требуют вымачивания, а за счет увеличения объемов производства стала доступнее и цена.

Буквально два дня, он еще нальется, станет такой более темный, ровненький, и это идет в продажу. Такой должен быть красавец, который еще больше чуть-чуть нальется.

Каждый овощевод отвечает за свой участок теплицы. Сформирована звеньевая система. Пока один ухаживает за растениями, формирует побеги и убирает лишние листья, другой собирает урожай.

Предприятие одним из первых перешло на технологию выращивания с досвечиванием. С середины марта в теплицах уже собирают черри. Пользуется спросом и крупноплодный томат. В месяц его получают свыше 50 тонн. В ассортименте семь сортов.