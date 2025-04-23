Молодёжную Доску почёта открыли во Фрунзенском районе

Во Фрунзенском районе состоялась торжественная церемония открытия обновленной молодежной Доски почета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На ней размещены 18 фотографий парней и девушек и двух творческих коллективов. Все они стали лучшими в районе по итогам 2024 года. Это отличники в учебе и общественной жизни района, победители спортивных соревнований, а также представители работающей молодежи.

Игнат Панасюк, учащийся гимназии № 33:

Участвовал в конкурсе техноинтеллект, стал победителем. И за счет этих заслуг я был удостоен огромной чести, был размещен на Доску почета Фрунзенского района. Я очень рад, что мои успехи были замечены, это коренным образом влияет на мою мотивацию.

Евгений Нищименко, главный специалист управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Фрунзенского района:

Когда сказал родителям, то они, конечно же, страшно гордились, поскольку серьезная и очень большая работа была проделана, серьезный труд, усилия приложены, чтобы достигнуть. Потому что отбор очень серьезный, проверяют по самым разным качествам, поэтому попасть сюда далеко не просто.

Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района:

Выбор очень сложный, но, поверьте, ребят гораздо больше, в десятки раз больше, кого хотелось бы наградить. Но, к сожалению, лучших выбирают небольшое количество, поэтому каждый год у каждого есть возможность войти в это число лучших.