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Молодёжную Доску почёта открыли во Фрунзенском районе

23 апреля 2025 16:40
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Во Фрунзенском районе состоялась торжественная церемония открытия обновленной молодежной Доски почета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодёжную Доску почёта открыли во Фрунзенском районе-2

На ней размещены 18 фотографий парней и девушек и двух творческих коллективов. Все они стали лучшими в районе по итогам 2024 года. Это отличники в учебе и общественной жизни района, победители спортивных соревнований, а также представители работающей молодежи.

Молодёжную Доску почёта открыли во Фрунзенском районе-4

Игнат Панасюк, учащийся гимназии № 33:
Участвовал в конкурсе техноинтеллект, стал победителем. И за счет этих заслуг я был удостоен огромной чести, был размещен на Доску почета Фрунзенского района. Я очень рад, что мои успехи были замечены, это коренным образом влияет на мою мотивацию.

Молодёжную Доску почёта открыли во Фрунзенском районе-6

Евгений Нищименко, главный специалист управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Фрунзенского района:
Когда сказал родителям, то они, конечно же, страшно гордились, поскольку серьезная и очень большая работа была проделана, серьезный труд, усилия приложены, чтобы достигнуть. Потому что отбор очень серьезный, проверяют по самым разным качествам, поэтому попасть сюда далеко не просто.

Молодёжную Доску почёта открыли во Фрунзенском районе-8

Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района:
Выбор очень сложный, но, поверьте, ребят гораздо больше, в десятки раз больше, кого хотелось бы наградить. Но, к сожалению, лучших выбирают небольшое количество, поэтому каждый год у каждого есть возможность войти в это число лучших.

Молодёжную Доску почёта открыли во Фрунзенском районе-10

Торжественная церемония открытия Доски почета приурочена к 74-летию Фрунзенского района. Это крупнейший район в столице, в котором проживает около полумиллиона человек. Здесь расположено более двух десятков промышленных предприятий: это заводы по производству холодильников и отопительного оборудования, строительные компании и автохозяйства.

# Молодежь Беларуси # Артем Шегидевич

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