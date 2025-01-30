Прочитать эту книгу должен каждый белорус – сенаторы высоко оценили очерк «Наш Президент»

Глава государства – это пример того, как человек своим трудом, ответственным отношением к делу, любовью к своему народу и каждому человеку в нашей стране достиг такого уровня в своем профессиональном росте, возглавив страну. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в ходе презентации книги «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 января издание представили сенаторам. Оно увидело свет совсем недавно – накануне выборов, но уже успело стать настоящим бестселлером. В столичных магазинах все экземпляры смели с полок в первые часы после поступления.

Работа над изданием велась несколько лет. На ее страницах собраны уникальные фото и документы, которые рассказывают о жизненном и профессиональном пути главы нашего государства. Например, копия зачетки, похвальная грамота, некоторые рукописные заметки. Многие опубликованы впервые. Документально-биографический очерк высоко оценили и сенаторы.

Людмила Сапего, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Прочитать эту книгу должен каждый белорус, ведь выборы показали, что Президент – это действительно наш Президент, наш народный Президент и не каждому ведь понятна та огромная работа, тот огромный труд, который делает ежедневно глава государства.

Алла Смоляк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это мировой лидер, это лидер со стержнем, и мы этим безусловно гордимся. Мы сегодня видим, что на самом деле, как и говорит Александр Григорьевич, что президентами не становятся, а президентами рождаются. И эти личностные качества, которые были у главы государства с юных, студенческих лет, они развивались.

Презентация книги предваряла заседание сессии Совета Республики. Сенаторы одобрили ряд законопроектов, в частности «О потребительском кредите». Документ направлен на защиту прав граждан. Так, банки и участники рынка микрофинансирования обяжут подробно информировать потребителей об условиях получения услуг. А тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, будут обязаны предоставить не менее трех месяцев отсрочки платежа по договору.