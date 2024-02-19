Сенаторам представили обновлённый проект Военной доктрины

Новости Беларуси. Обновленная Военная доктрина может служить основой для урегулирования ситуации в Европе и запуска мирного диалога. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Гулевич. Проект документа 19 февраля представили сенаторам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодняшней сессии сенаторы продолжили и законотворческую деятельность. Одобрен проект Кодекса гражданского судопроизводства. В нем закрепляются единая терминология, правила возбуждения дел и представления доказательств. Предусмотрена возможность подачи коллективных исков, что позволит оптимизировать рассмотрение групповых споров с экономией времени и денежных средств истцов.

Его разработка вызвана изменениями геополитической ситуации. Противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу. Радикально изменилась обстановка в Европе. Несмотря на глубокую переработку содержательной части, Военная доктрина сохранила миролюбивые устремления белорусского народа. В ней говорится о том, что мы открыты к сотрудничеству в военной сфере с любыми странами, в том числе и государствами НАТО. Но при условии прекращения ими агрессивной риторики в адрес Беларуси. К слову, документ соответствует Конституции и взятым Беларусью на себя международным обязательствам.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:

Введен институт заочного судопроизводства, который сегодня успешно применяется в общих судах, но не был в экономических судах, а теперь будет действовать как универсальный принцип заочного судопроизводства. В общих судах сегодня в порядке заочного судопроизводства рассматривается более 25 % всех споров.

На 11-й сессии Совета Республики рассмотрен и проект закона «Об обращении с генетическими ресурсами». Он направлен на обеспечение биологической безопасности человека и окружающей среды.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Предметом правового регулирования проекта закона являются отношения, возникающие при обращении с генетическими ресурсами животных, растений и микроорганизмов, их частей или дериватов, как находящихся в специально созданных человеком условиях, так и диких животных и дикорастущих растений, изъятых и планируемых к изъятию из естественной среды их обитания и произрастания, а также связанными с ними традиционными знаниями. При этом сфера действия данного проекта закона не будет распространяться на генетические ресурсы человека.

Кроме того, сенаторы обсудили изменения закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания».