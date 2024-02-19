Владимир Кухарев вручил сотрудникам Мингорисполкома и администраций районов медали и госнаграды

За высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей. Семь сотрудников Мингорисполкома и администраций районов удостоены государственных наград, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соответствующий указ 7 февраля подписал глава государства. Медали и благодарности Президента вручил мэр Минска Владимир Кухарев. В числе награжденных представители самых разных профессий. Это люди, которые своим трудом ежедневно вносят значительный вклад в развитие столицы. Лучшие в сфере образования, экономики, а также кадровые специалисты и управляющие делами.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета – начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Очень тронута и благодарна за такую высокую награду. В органах государственного управления работаю уже давно. И сегодня ровно 28 лет, как я пришла в органы государственной службы занятости. За столько лет сделано много. И самая главная задача – помочь людям найти свое место, свою работу.