В минской школе прошёл турнир «Аты-баты – скоро нам в солдаты». Участвовали ребята из военно-патриотических классов
Новости Беларуси. В столичной средней школе № 41 прошел турнир «Аты-баты – скоро нам в солдаты». В нем приняли участие ребята из военно-патриотических классов и воспитанники клуба «Наследие», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все они успешно справились с разборкой-сборкой автомата, ответили на вопросы исторической викторины и продемонстрировали высокий уровень физической подготовки. Почетным гостем соревнований стал воин-интернационалист.
Николай Кривошей, ученик средней школы № 41:
Очень хотелось бы пообщаться с ребятами из другого патриотического клуба, почерпнуть их идеи, найти что-то общее. Может, они поддержат как-то нас или мы их.
Александр Дудук, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 41:
Для учащихся школ это важно тем, что мы их морально готовим к дальнейшей службе в Вооруженных Силах. Также у нас направления для выбора их профессии.
К 23 февраля в 41-й школе также подготовлена насыщенная программа. Юношам вручат удостоверения призывника. Пройдут уроки патриотического воспитания.