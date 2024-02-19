Новости Беларуси. В столичной средней школе № 41 прошел турнир «Аты-баты – скоро нам в солдаты». В нем приняли участие ребята из военно-патриотических классов и воспитанники клуба «Наследие», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все они успешно справились с разборкой-сборкой автомата, ответили на вопросы исторической викторины и продемонстрировали высокий уровень физической подготовки. Почетным гостем соревнований стал воин-интернационалист.