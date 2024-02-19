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В минской школе прошёл турнир «Аты-баты – скоро нам в солдаты». Участвовали ребята из военно-патриотических классов

19 февраля 2024 17:41
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Новости Беларуси. В столичной средней школе № 41 прошел турнир «Аты-баты – скоро нам в солдаты». В нем приняли участие ребята из военно-патриотических классов и воспитанники клуба «Наследие», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все они успешно справились с разборкой-сборкой автомата, ответили на вопросы исторической викторины и продемонстрировали высокий уровень физической подготовки. Почетным гостем соревнований стал воин-интернационалист.

В минской школе прошёл турнир «Аты-баты – скоро нам в солдаты». Участвовали ребята из военно-патриотических классов-1

Николай Кривошей, ученик средней школы № 41:
Очень хотелось бы пообщаться с ребятами из другого патриотического клуба, почерпнуть их идеи, найти что-то общее. Может, они поддержат как-то нас или мы их.

В минской школе прошёл турнир «Аты-баты – скоро нам в солдаты». Участвовали ребята из военно-патриотических классов-4

Александр Дудук, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 41:
Для учащихся школ это важно тем, что мы их морально готовим к дальнейшей службе в Вооруженных Силах. Также у нас направления для выбора их профессии.

В минской школе прошёл турнир «Аты-баты – скоро нам в солдаты». Участвовали ребята из военно-патриотических классов-7

К 23 февраля в 41-й школе также подготовлена насыщенная программа. Юношам вручат удостоверения призывника. Пройдут уроки патриотического воспитания.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Новости Минска и Минской области

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