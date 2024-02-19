Судебные приставы взыскали почти 300 млн рублей в Минске за 2023 год

За 2023 год в столице судебные приставы взыскали почти 300 миллионов рублей. 50 миллионов пошли в доход государства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главная задача судебных исполнителей – формирование у граждан безусловного выполнения закона и уважение к нему. На сегодняшний момент органы принудительного исполнения (а в Минске это почти 170 человек) обеспечены транспортом, служебными помещениями, комфортными рабочими местами и компьютерной техникой. Созданы все условия для выполнения задач, которые ставит Министерство юстиции.

Евгений Юцевич, начальник управления принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома:

Сегодня перед органами принудительного исполнения стоит задача по правильному, качественному и своевременному исполнению требований исполнительных документов, а также по восстановлению нарушенных законных прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, взыскание сумм в доход государства. Судебные исполнители – это выражение безусловности исполнения решения суда.

Отметим, в 2024 году органы принудительного исполнения отмечают 10-летие с момента создания.