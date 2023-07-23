Сенатор Алла Смоляк: «Мир, созидание, что мы имеем сейчас, нам надо сберечь любым путём»

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! Работа с гражданами, решение их насущных вопросов и помощь в предоставлении всех благ социальной политики – одно из ключевых направлений в работе сенатора. И здесь диалог и прямое общение с людьми – неизменная форма работы для белорусских парламентариев, которые знают, чем живут их граждане и какие приоритетные направления сегодня в повестке дня. Об этом мы сегодня и поговорим. У нас в гостях член Совета Республики Алла Смоляк. Что такое пункты здоровья Красного Креста? Никита Рачиловский:

Забота о людях в приоритете. Совсем недавно на территории Гомельской области начали работать пункты здоровья, которые предполагают оказание определенных медицинских процедур для граждан. Расскажите, пожалуйста, о них более подробно.

Алла Смоляк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Белорусский Красный Крест является единственным национальным обществом на территории Республики Беларусь. Оно же и гуманитарное общество, которое нацелено созидать, приумножать и делать все для того, чтобы граждане улучшили свое социальное состояние, а также обеспечивало доступ к каким-то процедурам, каким-то моментам. Поэтому мы не останавливаемся на наших достижениях, всегда совершенствуемся. И вот недавно генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов организовал нам ознакомительную командировку с Российским Красным Крестом. Мы посетили ульяновское отделение Красного Креста, где ознакомились с работой. И, конечно, этому явился тот факт, что мы захотели создать такие же пункты здоровья на территории Беларуси. Так как я возглавляю Гомельскую областную организацию Белорусского Красного Креста, конечно же, я очень загорелась желанием такие пункты создать у себя на Гомельщине. И сегодня это два пункта: это город Рогачев и маленькая деревушка Хальч Ветковского района, где также пункт здоровья будет существовать. Что это такое? Это пункт, где работает медицинская сестра Красного Креста. Это ФАП, учреждение здравоохранения. Мы там арендуем помещение. И эти пункты уже оснащены массажерами для рук, ног, туловища. Также мы закупили аппараты для приготовления кислородных коктейлей. Также у нас имеются аппараты «Цептор», и мы будем осуществлять такое профилактическое мероприятие для сельских жителей. Тем самым сельские жители получат больше услуг в деревне, на селе и будут обеспечены какими-то мерами профилактики своего здоровья.

Никита Рачиловский:

Я знаю, что в целом на территории Гомельской области работает большое количество различных сервисов по оказанию социальной помощи гражданам. Не могли бы вы про них тоже рассказать? Алла Смоляк:

У нас работает 49 сервисов на базе районных отделений Красного Креста. Сервисы различной направленности. Это швейные машинки. Мы обучаем сельское население навыкам шитья. И многодетные мамы могут научиться шить в районных организациях Красного Креста. Это стиральные машинки. Это те бабушки, которые не имеют своих стиральных машин, они могут принести в районную организацию и постирать белье. У нас имеется три пункта проката средств реабилитации: в Гомеле, Жлобине и Мозыре. Что это такое? Люди, которые получают группу инвалидности, но еще ее до конца не оформили, в процессе оформления, некоторые не могут получить еще там коляску, ходунки, противопролежные матрасы в учреждениях здравоохранения, в центрах социальной защиты. Мы на время даем пользоваться. И когда они уже получают в государственных органах эти средства реабилитации, они возвращают нам назад в эти же пункты, и мы как обменный фонд предоставляем следующим гражданам. Различные еще есть у нас. У нас есть социальное репетиторство. Это для ребят, чьи родители не могут нанять репетиторов, но им надо подтянуть какие-то предметы. Тоже имеются в районных организациях такие пункты. В Гомеле, в Советском районе, это фитнес-центр. Пожилые граждане приходят заниматься к нам гимнастикой. Ну и различные другие сервисы, которые мы развиваем, которые помогают людям, усовершенствуют жизненные методы, принципы, с чем сталкиваются каждый день. Повысить свою грамотность. У нас есть компьютерный класс, где они приходят учиться компьютерной грамотности. Никита Рачиловский:

Граждане могут безвозмездно пользоваться услугами этих сервисов. Правильно я понимаю? Алла Смоляк:

Совершенно правильно, в Белорусском Красном Кресте мы не занимаемся коммерческой деятельностью. Все это бесплатно, все это на безвозмездной основе. Люди приходят, получают какие-то услуги сервиса и ни за что не платят. С какими основными вопросами сталкивается сенатор на приеме граждан?

Никита Рачиловский:

А как сегодня в целом выстроена работа с гражданами в Гомельской области? Как решаются вопросы заявителей? Алла Смоляк:

Моя основная деятельность очень пересекается с деятельностью сенатора. Как к члену Совета Республики ко мне граждане приходят на прием, очень много граждан обращаются, пишут письма, на личные приемы, прямые телефонные линии. Очень сильно люди доверяют сенаторам, поэтому, конечно, обращений удвоилось, а может быть и утроилось. С чем люди обращаются? Очень много интернет-магазинов, которые берут деньги и человеку не возвращают товар. Мы здесь работаем с органами внутренних дел с экономической преступностью и людям помогаем вернуть деньги. Очень много обращений по садовым товариществам: по участкам, отмеру земель, по каким-то имущественным правам. Люди интересуются своим здоровьем, они не находят поддержку, например, в здравоохранении и также обращаются. Образование. Я приглашаю тогда, конечно же, управления здравоохранения и образования, уже совместный прием, если это предварительная запись. И мы, конечно, решаем. Порой эти решения затягиваются и требуют дополнительного внимания. Мы оставляем за собой контроль – контролируем до полного завершения вопроса. Это очень большая, трудоемкая, непростая работа, потому что это боль души тех людей, которые к нам приходят. Поэтому мы стараемся, конечно, услышать и помочь. «Мы надеемся на скорое разрешение конфликта» Никита Рачиловский:

Говоря про боль, мы не можем не затронуть тему беженцев и мигрантов. Как сегодня выстроена работа с ними? Они приходят найти в Беларуси пристанище, убежище. На какую помощь они могут рассчитывать?

Алла Смоляк:

Я работаю с беженцами с тех пор, как пришла на работу. Это более 20 лет. Раньше это были беженцы из ближнего зарубежья, дальнего зарубежья. Это Сирия, Афганистан, Ирак. И мы тогда интегрировали их в те далекие времена, оплачивали курсы, учили русскому языку, помогали интегрироваться, адаптироваться. Сейчас несколько ситуация поменялась, и в основном это беженцы из Украины, где идет вооруженный конфликт. Гомельщина граничит с Украиной, и мы стали первыми, которые приняли на себя этот удар беженцев, массовое прибытие беженцев. С тех пор в Гомельскую область прибыло 3,6 тысячи человек. Сегодня на Гомельщине проживает около 1,5 тысячи, но мы видим, что некоторые уезжают, некоторые прибывают. Где-то за неделю 15, 20, 25 человек приезжают к нам из Украины, через Польшу уже, потому что границы закрыты. И все равно они ищут свой дом в Беларуси. Они ищут почему? Потому что говорим на русском языке. Мы славяне. Мы больше чем кто понимаем эту боль, беду, способны сопереживать вместе с ними. Мы занимаемся всем. Это и социализация, и предоставление жилья, это и питание, одежда. Сейчас будем собирать детей в школу, конечно, эта категория будет самая первая, потому что люди приехали к нам, даже не имея с собой никаких вещей для детей. Мы с этим живем. Ну что можно сказать? Наша земля, как и каждая наша семья – это тепло души. Это наше белорусское гостеприимство. Мы стараемся всячески помочь. Поэтому это не их только беда, это беда всех нас. Мы надеемся на скорое разрешение конфликта и, конечно, на то, что мы будем вместе, будем рядом дальше жить и созидать.

Никита Рачиловский:

Безусловно, белорусы всегда протягивают руку помощи тем, кто в ней нуждается. К сожалению, это дано не всем странам. Мы видим, как некоторым странам куда интереснее финансировать войну, разрушать чужие судьбы. Как вы считаете, почему это происходит? Почему все страны не могут найти какое-то взаимопонимание, обычные человеческие принципы гуманитарности обсудить? Алла Смоляк:

Это борьба. Борьба за земли. Вспомним тот кризис, который случился на гродненской границе. Тех беженцев, тех женщин, стариков, детей, которые оказались без крова. Мы же помним, как это все происходило, как они разрушили их страны, Запад, и потом не пускали в свою страну. И мы видим, какое сейчас издевательство. Ведь эти люди нигде не растворились. Часть уехала, конечно, домой, часть пробралась к ним, они их вышвыривают назад, издеваются. Вначале их задача – разбомбить ту страну, где живут люди. Тем самым, может быть, даже завоевать те земли и стать господствующим государством. А люди никому не нужны. Мы сейчас видим это отношение к украинским гражданам. Приезжая сюда, украинцы нам рассказывают, что в Польше, Германии они не получают лечение. Наш Президент сделал все, чтобы украинцы так же лечились, как и мы, белорусы, на общих основаниях. И они начинают понимать, что свою страну им помогли разрушить, а мир же создать не так просто. И сейчас они уже осознают, что они потеряли свое отечество. Там не могут пристать, потому что они неинтересны другим государствам, не могут найти свой общий дом, потому что дом разрушен. Вот что значит не созидать и что значит не хранить мир на своей земле. Поэтому всем нам надо глубоко задуматься, что мир, созидание, что мы имеем сейчас, нам надо сберечь любым путем.