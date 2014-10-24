Семья Никанчук из Новополоцка стала победителем республиканского конкурса «Семья года-2014»

Новости Беларуси. Папа, мама, я – вместе лучшая семья! Так по праву может теперь о себе сказать семейство Никанчук из Новополоцка. Они стали победителями второго республиканского конкурса «Семья года».

Сплоченной командой из пяти человек они прошли сито районных, а затем и областных отборов. На финишной прямой их конкурентами были шесть семей.

В 2014 году в состязании принимают участие только многодетные семьи.

В творческой семье Харланчук-Южаковых, которая на конкурсе представляет Минскую область, на самом деле всегда весело. Просто Адель вошла в роль.

Кстати, мама Анна признается, что все дети быстро освоились на сцене. А вот самым сложным этапом подготовки к конкурсу стали репетиции. Папа – известный актер – на гастролях и съемках. Но ради семейного выступления он отложил все дела. В итоге семья так увлеклась подготовкой, что даже забыла, что у них сегодня еще один праздник.

Семья Харланчук-Южаковы:

Праўда. Сёння 11 гадоў, як мы з мамай ажаніліся. Віншую.

Ирина скромно признается, что их семья совсем не театральная. Но все домочадцы с радостью разучили свои партии в семейном хоре. На конкурсе они представляют Могилевскую область.

Кстати, супруги Бедулины вместе уже 25 лет. У них пятеро детей. Самому младшему – 2 годика, самой старшей дочери, которая уже и сама стала мамой, – 22 года. Секрет их семейного счастья прост: это уважение и поддержка.

Ирина Бедулина:

Так, один, пропадешь, потому что здесь должна быть команда: дети должны помогать, муж должен помогать, должно быть как-то весело, любить все друг друга должны.

Режиссер по образованию, она признается, что семейную жизнь, увы, режиссировать невозможно.

Главный залог их семейного счастья, конечно, дети. В семье их четверо. Старшая дочка мечтает стать балериной. Мальчики нашли себя в спорте, а вот самая младшая, София, мечтает стать:

София:

Принцессой.

В финале конкурса 7 семей из всех регионов Беларуси. Родители и дети продемонстрировали свои творческие способности. Также каждая семья представила и социальный проект.

Дух соперничества, конечно, присутствовал, но главное, что все семьи в этот момент были вместе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ермакова, председатель жюри конкурса, председатель «Белорусского союза женщин»:

Это единение их же самих, потому что они готовятся к конкурсу, они как уже творческий коллектив. Не просто семейный коллектив, а творческий коллектив уже готовится. Поэтому это им дает еще большее сплочение.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Граждане посмотрят на эти семьи и им захочется стать такими же, иметь такие же семьи. Я думаю, что это должно сработать.

Каждая семья уже победитель. Но главный приз и звание лучшей получила семья Никончук из Витебской области.

Семья Никанчук, победитель республиканского конкурса «Семья года»:

Я считаю, что эта победа нам досталась, наверное, из-за того, что мы были искренними, мы просто, действительно, говорили о том, что мы чувствуем, что мы думаем, как действительно мы считаем. Я считаю, что это просто наша жизнь.