Современная белорусская литература: почему народные массы проходят мимо отечественного продукта?

Новости Беларуси. О классиках белорусской литературы сегодня знают и за рубежом. Произведения наших писателей Якуба Коласа, Янки Купалы, Василя Быкова, Владимира Короткевича переведены на многие языки мира. Но все это было десятки лет назад. О современных белорусских авторах практически ничего не известно, в то время как мир погружен в чтение бестселлеров последнего десятка лет от писателей зарубежных. О том, как снискать популярность на литературном поприще, сюжет программы Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кудзина, продавец:

Десять лет назад это были три горочки, а сейчас вот почти четыре шкафа.

Наталья продает книги белорусских авторов уже около десятка лет. Говорит, что в последнее время в писательском полку, как и в читательском, прибыло. Белорусские авторы представлены, что называется, в ассортименте: романы, повести, заметки, детективы. Книги на полках не залеживаются, но все равно отдел белорусской литературы – не самый популярный в магазине.

Наталья Кудзина , продавец:

Есть жанр - хоррор (ужастики, триллеры). В белорусском этого почти нет. Есть авторы, которые действительно оглядываются на своих соседей и стараются идти в ногу со временем, но у нас, мне кажется, это еще не совсем прижилось.

Интернет – площадка, где миллионы книг находятся в свободном доступе. Впрочем, в Сети можно и купить книгу белорусского автора.

Тамара Норко, продавец интернет-магазина:

К нам часто приходят и просят заказать именно белорусские книги белорусских авторов. Практически каждый день мы получаем такие запросы в нашем физическом магазине и через Интернет.

Вилия, сотрудник рекламного отдела:

Это один из складов нашего издательства. Здесь все книги - белорусских авторов. В этом, одном из наших складов, находятся около 30 тиражей различных авторов. Скоро мы планируем их поставить в магазины, библиотеки Беларуси.

Несмотря на возрастающую конкуренцию электронных книг и продаж через Интернет, одно из крупнейших издательств Беларуси ежегодно выпускает десятки тысяч книг. Вилия, сотрудник рекламного отдела, говорит, что произведений много и самых разных. Но ажиотажа на книги все равно нет.

Вилия:

Романы художественные, но они о чем-то таком необычном, не что-то такое широкое, что может заинтересовать всех. Для некоторых очень тяжелый стиль написания. Вот мы просматривали все нашим отделом: на белорусском языке написано, но очень там слова мудреные.

Одним словом, литература хоть и современная, но не очень популярная. Да и сами авторы, сдав книгу в печать, не особо рвутся нести «высокое» в массы. А народные массы в то время проходят мимо творчества белорусского современника.

Впрочем, белорусы не против читать белорусскую литературу. По вкусу минчанам исторические романы, фэнтези и постмодернизм. Все эти книги есть на полках, по крайней мере в библиотеке. Но даже старший сотрудник библиотеки вспомнила только двух белорусских современников.

Библиотекарь:

Очень берут Батракову, Лисицкую берут.

Наталья Батракова, писатель:

Я считаю, что белорусская современная литература ищет пока себя. Это должны быть авторы, должны быть книги, которые не только свои - ах, вот наш белорусский автор! - а они должны быть свои на каком-то другом уровне. На уровне каких-то эмоций, на уровне души книга должна быть своя.

Наталья Батракова – один из самых известных белорусских писателей. Ее книги точно в лишней рекламе не нуждаются. Хотя в начале творческого пути она объездили практически всю Беларусь. Говорит, что для писателя самое важное – признание читателя. А для этого нужно поработать. Желательно, от души.