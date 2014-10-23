Витебская область: в водохранилище массово дохнет рыба, а местные в нем ловят - кто коту, кто на продажу

Новости Беларуси. Яблоком раздора стал... карась. В одном из водохранилищ Витебской области массово гибнет рыба. Среди вероятных причин – загрязнение воды. Правда есть аргумент – водоем технический и вода там по документам условно чистая. И то, что там появилась рыба, не значит, что ее можно ловить и есть, как это делают многие местные жители. Рыбу, конечно, жалко, но… В проблеме разбиралась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

И это несмотря на то, что в водоеме вот уже несколько дней дохнет карась. Возможно, местные жители таким образом пытаются спасти оставшуюся рыбу. Вот только верится в с трудом. Тем более, что в этом пруду, недалеко от Орши, по идее вообще не должно быть никакой живности.

Сергей Черноруцкий, начальник отдела охраны труда хозяйства «Заднепровский»:

Водоем искусственный. Пруд-накопитель. Все в соответствии с проектом предусмотрено для улавливания поверхностных и дренажных вод с полей орошения. То есть мы же поливаем не чистой водой. Естественно, стоки с комплекса. И все. Предполагается попадание сюда этих сточных вод.

Наталья Воинова, инженер-химик хозяйства «Заднепровский»:

Запроектировать пруд у деревни Савищино на ручье Хотынь. Зарыбление пруда, элементы благоустройства территории проектом не предусматривать.

На бумаге – одно, в жизни – совсем другое. Зарыбили пруд точно не люди. Скорее всего «свинью» свинокомлексу подложили утки. Ведь птицы на своих лапах могут переносить икру на дальние расстояния. Тем более, карась неприхотлив: может размножаться далеко не в идеальных условиях.

Михаил Лобацевич, старейшина деревни Згарда:

Приходят рыбаки. И зимой ловят. Ходят, продают эти бомжи. За бутылку вина отдадут.

Вот и ловят рыбку из этого пруда без особого труда. А вот съесть ее, зная в какой воде она обитает, рискуют немногие. Да и гибель карася, как уверяют в хозяйстве, наблюдается здесь едва ли не каждый год. И нет в этом никакой трагедии.

Анастасия Бут, СТВ:

За два дня здесь собрали порядка 6 тысяч серебряных карасей. Основную часть утилизировали. Осталась пока только эта куча – примерно тысяча штук. И только за последнюю ночь к берегу прибило еще столько же.

Уже не первый день на этом озере работают представители природоохраны, экологи и даже сотрудники Следственного комитета. Главное, что им предстоит выяснить, для каких целей был вырыт этот водоем 30 лет назад.

Геннадий Равков, старший государственный инспектор Оршанской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

На данный момент пока проводится проверка, разбирательство. Делать вывод, кто виноват в гибели рыбы, причина гибели рыбы, а также отношение данного водохранилища к техническому водоему пока рано.

А пока специалисты решают, кто виноват и что делать, местные собирают карася прямо на берегу.

Леонид Земляков, житель деревни Згарда:

Для котиков ищу рыбку.

Если живая – значит съедобная, делают вывод местные. Говорят, ничего страшного, что рыба завелась в стоковом водоеме, лишь бы клевала. А по осени бьют в колокола, мол, свинокомплекс снова виноват в гибели карася.