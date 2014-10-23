Отопительный сезон в Минске: в одних квартирах до сих пор люди мерзнут, в других задыхаются от жары

Новости Беларуси. В ожидании зимнего «минуса». В Минске стартовал последний этап отопительной кампании. Поэтапно подавать тепло в квартиры минчан начали ещё в минувшую пятницу. К 22 октября, обещали энергетики, батареи прогреются во всех квартирах города. Однако сегодня ночью многим пришлось брать второе одеяло или включать обогреватели. О погоде в доме в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Александрович спасается от холодов в собственной квартире на улице Могилевской. Батареи ледяные, на пол не ступить - градусник показывает всего 13 градусов. И это при том, что отопление во всех жилых домах столицы должны были включить до 22 октября.

Валерий Болтрушевич:

Отопления нет не только в нашей квартире, но и во всем доме. Я специально общался с людьми - все возмущены.

Отопительный сезон стартовал с проблем не только на улице Могилевской. На горячую линию канала СТВ с аналогичной жалобой поступили звонки с улиц Ольшевского, Асаналиева, Васнецова, Козлова. Общее негодование минчан можно выразить одной фразой.

Валерий Болтрушевич:

Потрогайте, батареи какие. В нашем доме нет людей, которые являются задолжниками по оплате коммунальных услуг. Мы платим все исправно. А в ответ такая вот ситуация.

Анастасия Винчо, корреспондент СТВ:

Где-то властвуют арктические ветра, а где-то южные циклоны. Температуру в этой квартире на улице Бельского по праву можно назвать курортной. С таким аномальным плюсом минчанам приходится открывать окна и выпускать то самое, дорогое тепло.

Еще с улицы съемочная группа СТВ обратила внимание на немалое количество открытых Окон в 31-ом доме. Холодный ветер здесь только в радость.

Евгений Калечиц:

Душно настолько, что спать невозможно ночью. Открываю окна.

Евгений, его пес Веста и комнатные растения в буквальном смысле задыхаются от жары. Еще бы - на градуснике +26°C. С такой погодой в доме и на курорт уезжать не надо.

Евгений Калечиц:

За столом сидеть невозможно, потому что здесь батарея. От нее тянет жаром. Вытяжка постоянно работает, когда готовлю. Окно открыто. Очень-очень жарко.

Причины таких невероятных колебаний температур могут быть различными. Так, максимальный плюс в квартире часто возникает из-за сбоя системы автоматического регулирования поступления тепла. А причина холодов нередко кроется в завоздушенности труб. В обоих случаях надо подавать заявку в ЖЭС на устранение неполадок.

Виктор Наумович, слесарь-сантехник КУП «ЖЭУ-85 ЖРЭО Советского района г.Минска»:

Проблемы бывают с накладкой гидравлики. Потому что гидравлику так быстро отрегулировать с момента подачи отопления невозможно.

Дмитрий Плашков, начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

С сегодняшнего дня в районных администрациях города Минска будет продлена работа горячих линий до 8 часов. Поэтому можно звонить в районы на горячие линии до 8 часов вечера. Будут приняты все заявки и приняты в более вышестоящие службы, чтобы более оперативно работали по жалобам жильцов.

Пока в столице без тепла остаются несколько сотен квартир. Включить отопление там обещают в течение нескольких дней. Кстати, если погода улучшится, отопление выключать не будут. А переведут в режим протапливания. Так что греться будем до весны.