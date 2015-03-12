Семья Колосовских из Минска стала лучшей в Минске в 2014 году, в 2015-м Ольга Колосовская – в финале конкурса «Женщина года»

Новости Беларуси. До подведения итогов республиканского конкурса «Женщина года» остались считанные дни. Заявки на участие отправили более 500 представительниц прекрасной половины Беларуси. Среди них – ученые, врачи, учителя и многодетные мамы. Есть кроме них и спецприз – «За верность Белорусскому союзу женщин».

За столом многодетная семья Колосовских собирается не так часто: четверо детей – и у каждого свой график. Маргарита изучает иностранные языки и играет на цимбалах, Олег играет на саксофоне, Платон профессионально занимается футболом. Даже четырехлетняя Соня увлекается гимнастикой, правда, пока еще как любитель.

Ольга Колосовская, финалист республиканского конкурса «Женщина года-2014»:

К каждому ребенку мы относимся как к полноправному не просто члену семьи, а как к личности. В каждую семью ребенок приходит уже как личность. И наше дело – помочь, направить.

Разговаривать с ребенком на равных и всерьез принимать даже самые незначительные его таланты – Ольга охотно делится своим секретом воспитания. Однако игровая и творческая атмосфера – основа для развития полноценной личности.

Режиссер праздников по образованию, многодетная мама каждое утро создает свой сценарий интересного дня для своей семьи. Сегодня это хоккей.

Соня Колосовская, дочь:

Я прихожу из садика и мы разговариваем с мамой на кухне.

Платон Колосовский, сын:

Каждый раз ходит со мной на тренировки, поддерживает меня. Она творческая,

Маргарита Колосовская, дочь:

Наша мама – достаточно сильный человек, она очень много старалась добиться в этой жизни.

Воспитание детей для Ольги уже вышло за пределы домашних обязанностей. Сегодня у женщины еще и воспитанники. Центр творческого развития детей Ольга привыкла считать своим младшим ребенком – пятым. И неудивительно, ведь каждую деталь – от дизайна помещений до программы обучения – придумала сама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Колосовская, финалист республиканского конкурса «Женщина года-2014»:

Читать, писать, ребенок и в школе научится. А именно какой-то внутренний потенциал раскрыть, помочь ребенку определиться хотя бы, что ему нравится, чем он хочет заниматься – это уже хорошее великое дело.

К слову, Ольга уже почувствовала вкус победы. В сентябре 2014 года Колосовские стали лучшей семьей Минска. Сегодня многодетная мама – финалист конкурса «Женщина года», хотя сама Ольга своих заслуг не замечает. Признается, что просто делает то, что ей в радость и в удовольствие.