Девятиклассник из Могилева в сундуке прабабушки нашел антинемецкие листовки 1941 года

Новости Беларуси. Могилевский школьник в сундуке прабабушки нашел листовки времен Великой Отечественной. Мальчик принес раритеты в школу. Учительница немецкого языка помогла перевести листовки. Призыв сложить оружие – главная тема документов.

Алексей Давыдов, ученик средней школы № 6 Могилева:

Тут еще лежали чесалка, утюг тяжелый, чугунный, скатерть. И на самом дне лежали эти листовки.

Четыре пожелтевших и потрепанных листа бумаги ученик 9 класса одной из могилевских школ нашел на чердаке сельского дома своей прабабушки. Оказалось, это антинемецкие листовки 1941 года. Находки Алексей Давыдов принес в школу.

Учитель средней школы № 6 Могилева:

Здесь говорится о том, чтобы солдаты следовали нашему примеру и возвращались домой, на родину, от убийцы Гитлера.

Виктория Михалева, учащаяся средней школы № 6 Могилева:

Я очень рада, что у меня побывали эти документы. Я очень хочу, чтобы их сохранили и показали в дальнейшем нашим белорусам.

На одной из листовок – обращение Иосифа Сталина к советскому народу, переведенное на немецкий язык. На другой – рассказ о четырех немецких летчиках, которые отказались воевать против Советского Союза. В третьей – призыв солдат Вермахта перейти на сторону красноармейцев. Агитационную продукцию, скорее всего, сбрасывали советские самолеты.

Василий Китиков, директор средней школы № 6 Могилева:

В нашей школе обучается около 80% спортсменов. Благодаря этим листовкам, приятно, что они заинтересовались историей своей страны, историей Великой Отечественной войны.

Найдя листовки, признается Алексей, испытал гордость за своих близких. Ведь они сохранили частичку славной истории нашей страны для своих потомков ценой собственной жизни.

Алексей Давыдов, ученик средней школы № 6 Могилева:

Благодаря этим листовкам, событиям, которые происходили, мне даже интересно стало узнать всю родословную. У меня гордость, что моя прабабушка хранила эти листовки, хотя в то время могли и убить всю деревню.

Сейчас листовки бережно хранятся в школе. Фотографии военных раритетов отправили в Минск в музей истории Великой Отечественной. Алексей надеется, что его находка будет любопытна еще не одному поколению белорусов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.