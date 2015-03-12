Жан Ив Бушарди, представитель ООН: Вопрос перспектив нашего проекта в Беларуси непростой

Новости Беларуси. С тем как в Гомеле обживаются три сирийских семьи, 12 марта ознакомился представитель ООН Жан Ив Бушарди.

Несколько недель назад в Беларусь прибыло 14 граждан Сирии. В их числе – восемь детей. Вынужденные покинуть свою неспокойную родину из-за смертельной угрозы, эти люди нашли свой новый дом в Беларуси.

Первый этап интеграции в новое общество проходит неплохо: сейчас сирийцы ждут решения жилищного вопроса, занимаются поиском работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан Ив Бушарди, представитель управления верховного комиссара по делам беженцев в Беларуси:

Вопрос перспектив нашего проекта в Беларуси непростой. Еще год назад я бы сказал, что перспективы по приему беженцев в Беларуси просто блестящие. Условия и возможности подходящие. Но сейчас, в связи с ситуацией в Украине, Беларусь приняла огромное число переселенцев. Это большая нагрузка. Я считаю, что для людей, которые покидают свою родину, объятую пожаром войны, начать новую жизнь в такой стране как Беларусь, мирной и спокойной, это прекрасный вариант.