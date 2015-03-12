В Беларуси у людей с ограниченными возможностями появилась альтернатива проживанию в спецучреждениях

Новости Беларуси. В Беларуси расширен круг бесплатных социальных услуг. У людей с ограниченными возможностями теперь есть альтернатива проживанию в спецучреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незрячие могут рассчитывать на помощь поводыря. Ассистенты будут работать с инвалидами 2-ой группы с умственными нарушениями. Если ранее бесплатно няни помогали ухаживать за детьми-инвалидами до 4 лет, то теперь – до достижения ими совершеннолетия.

Татьяна Федорова, начальник отдела развития и координации социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В настоящее время этими услугами могут воспользоваться только инвалиды первой группы. С вступления в силу данного нормативного акта также и инвалидам второй группы будут предоставляться услуги по сопровождению, услуга «Помощник инвалида». Кроме того, увеличен возраст детей-инвалидов, семьям которых будет представляться услуги няни. Это очень важно для семей, у которых дети достигли возраста четырех лет и старше. В настоящее время такие услуги предоставляются только семьям с детками до четыре лет.