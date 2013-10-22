Семья из Витебска три года ставит в лотерею на одни и те же цифры и выигрывает

Новости Беларуси. Супруги на протяжении трех лет делают ставки на одни и те же цифры и выигрывают. Счастливую комбинацию цифр пара не раскрывает. Однако известно, что эти цифры значимы для семьи.

Витебские вести:

Впервые крупный выигрыш пришел год назад – сорвали джек-пот свыше 230 млн рублей в «Спортлото 5 из 36». И вот спустя почти 12 месяцев удача снова улыбнулась – теперь уже в лотерее «КЕНО». В игре было разыграно более полутора миллиарда рублей, а выигрыш витеблян составил 268 млн.

Напомним, в апреле белорус, надеясь выиграть квартиру, ограбил распространителя лотерейных билетов. Грабитель был уверен: на этот раз фортуна точно от него не отвернётся. Разбогатеть, ограбив, к примеру, банк, ему показалось банально и опасно. Крупная сумма в кошельке должна была появиться относительно законно. Глаза у злоумышленника «загорелись», когда увидел лотереи. Правда, денег на покупку не нашлось. Проверить заветные билеты он так и не успел. Вскоре после преступления горе-грабителя, а, как выяснилось позже, еще и преступника-рецедивиста, задержали (смотрите видео).