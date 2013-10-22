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Сезон сбора грибов: какие документы должны быть у продавца, чтобы покупатель был уверен в качестве продукта?

22 октября 2013 13:52
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Осень щедро дарит нам свои богатства. Но чтобы избежать нежелательных последствий, будьте внимательны, прежде чем приобретать грибы у незнакомых людей.

Прежде всего обязательно поинтересуйтесь, есть ли у продавцов талон, где указана фамилия, место, откуда он приехал, количество товара на продажу, дата торговли и показатели содержания цезия-137 в грибах. Такие талоны выдают лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Как работает эта служба, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# общество # Грибы

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