Ли Цзо, преподаватель китайского языка в БГУ: Перевел на свой язык двух прекрасных поэтов - Купалу и Колоса

Ли Цзо - человек с большой буквы! Он успевает быть каллиграфистом, переводчиком, преподавателем и даже поэтом.

Ли Цзо, преподаватель китайского языка в Белорусском государственном университете:

Наше министерство образования послало меня сюда, в БГУ, преподавать китайский язык студентам. Потому что между Китаем и Беларусь дружба постоянно укрепляется.

О своей жизни, работе со студентами и впечатлениях от Беларуси и наших людей Ли Цзо рассказал корреспонденту программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.