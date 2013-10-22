Прямой эфир

Ли Цзо, преподаватель китайского языка в БГУ: Перевел на свой язык двух прекрасных поэтов - Купалу и Колоса

22 октября 2013 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ли Цзо - человек с большой буквы! Он успевает быть каллиграфистом, переводчиком, преподавателем и даже поэтом.

Ли Цзо, преподаватель китайского языка в Белорусском государственном университете:
Наше министерство образования послало меня сюда, в БГУ, преподавать китайский язык студентам. Потому что между Китаем и Беларусь дружба постоянно укрепляется.  

О своей жизни, работе со студентами и впечатлениях от Беларуси и наших людей Ли Цзо рассказал корреспонденту программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# общество # Международное сотрудничество # Высшее образование в Беларуси # Ли Цзо

Другие новости рубрики

Все новости
Надежда Шуневич, председатель сельисполкома: Мне не стыдно показывать гостям хозяйства наших людей, ведь они молодцы!
22 октября 2013 11:48

Надежда Шуневич, председатель сельисполкома: Мне не стыдно показывать гостям хозяйства наших людей, ведь они молодцы!

В Гомеле открылся первый образовательный семейный центр
22 октября 2013 06:33

В Гомеле открылся первый образовательный семейный центр

В Минске почтили память погибших 70 лет назад узников гетто
21 октября 2013 13:49

В Минске почтили память погибших 70 лет назад узников гетто