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Надежда Шуневич, председатель сельисполкома: Мне не стыдно показывать гостям хозяйства наших людей, ведь они молодцы!

22 октября 2013 11:48
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Новости Беларуси. 2013 в Минской области  объявлен годом наведения порядка на земле. Большие города и маленькие деревни обретают новый вид. В каждом районе области разработана своя программа благоустройства.

Один из образцовых примеров - территория Зажевичского сельисполкома Солигорского района. Здесь уже несколько лет подряд становятся победителями районного смотра по наведению порядка на земле. Изменения к лучшему местные жители напрямую связывают с работой председателя сельского исполкома. Вот уже 5 лет Надежда Шуневич работает на благо сельчан.

О «Человеке года Минщины», грамотном руководителе и чуткой женщине в сюжете программы «Центральный регион» на СТВ.

# общество # Сельское хозяйство # Надежда Шуневич

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