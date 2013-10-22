Надежда Шуневич, председатель сельисполкома: Мне не стыдно показывать гостям хозяйства наших людей, ведь они молодцы!

Новости Беларуси. 2013 в Минской области объявлен годом наведения порядка на земле. Большие города и маленькие деревни обретают новый вид. В каждом районе области разработана своя программа благоустройства.

Один из образцовых примеров - территория Зажевичского сельисполкома Солигорского района. Здесь уже несколько лет подряд становятся победителями районного смотра по наведению порядка на земле. Изменения к лучшему местные жители напрямую связывают с работой председателя сельского исполкома. Вот уже 5 лет Надежда Шуневич работает на благо сельчан.

О «Человеке года Минщины», грамотном руководителе и чуткой женщине в сюжете программы «Центральный регион» на СТВ.