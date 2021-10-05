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За сутки в лесах Беларуси потерялись два человека. Поиски одного из грибников продолжаются

05 октября 2021 08:14
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Новости Беларуси. За сутки в лесах Беларуси потерялись два человека, поиски одного из них продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в лесах Беларуси потерялись два человека. Поиски одного из грибников продолжаются-1

Оба случая произошли в Витебской области. Люди отправились собирать грибы, но не смогли найти обратную дорогу. Для поиска пропавших были задействованы спасатели и сотрудники милиции. Причем речь идет о 30 сотрудниках МЧС и волонтерах.

# Пропавшие люди # общество # Фотофакт

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