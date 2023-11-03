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Семьи Беларуси могут воспользоваться услугой бесплатной няни – на каких условиях?

03 ноября 2023 13:56
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Новости Беларуси. За январь – октябрь 2023 года в Молодечненском районе зарегистрировано рождение 9 пар двойняшек, из них семь – в городе, две – в сельской местности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Семьям при рождении двойни или более детей предоставляется бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни. Также оказывается услуга почасовой няни. Не отстают и в регионах.

Семьи Беларуси могут воспользоваться услугой бесплатной няни – на каких условиях?-1

Согласно действующему законодательству, право на оказание услуг почасового ухода за детьми имеют право семьи, в которых воспитываются двое или трое детей, родившихся одновременно, а также семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида до достижения детьми возраста трех лет. Для ухода за двойней няня бесплатно предоставляется до 20 часов в неделю, за тройней – в пределах 30.

Семьи Беларуси могут воспользоваться услугой бесплатной няни – на каких условиях?-4

Оксана Олешкевич, заведующая отделением социальной помощи на дому Молодечненского РТЦСОН:
У нас работают 32 няни. Которые оказывают услуги 35 семьям, из них – 13 воспитывают ребенка инвалида. С начала года услугой няни воспользовались 45 семей.

Аксана Дылейко работает в социальном центре уже 12 лет, и семья Невярович – 14-я по счету. Здесь воспитываются сразу четыре ребенка. Рабочий у няни с часа до пяти. И в это время она помогает маме в воспитании детей: кормит, гуляет с ними на улице, играет.

Семьи Беларуси могут воспользоваться услугой бесплатной няни – на каких условиях?-7

Аксана Дылейко, няня:
Главное – любить детей – это самое главное в нашей профессии, а остальное все прикладывается. Каждая семья индивидуальная, каждый день ты приходишь на работу и живешь с родителями одной жизнью. Ты и психолог, и няня, и мама, и бабушка.

Семьи Беларуси могут воспользоваться услугой бесплатной няни – на каких условиях?-10

Екатерина Невярович, многодетная мама:
Дети к ней очень быстро привыкли, когда они начали говорить, то бабушкой ее называют. То есть для нас она как родной человек стала.

Семьи Беларуси могут воспользоваться услугой бесплатной няни – на каких условиях?-13

Всего в Минской области проживают более 21 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются 70 тысяч детей. И любая поддержка для каждой из них будет кстати.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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