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«Семена подсолнечника обожают практически все певчие». Вот чем можно подкармливать птиц зимой

04 января 2024 11:04
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За окном трещит мороз, а значит, пернатым все сложнее прокормиться, но помочь им может каждый.

«Семена подсолнечника обожают практически все певчие». Вот чем можно подкармливать птиц зимой-1

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:
Семена подсолнечника обожают практически все певчие птицы, которые прилетают к нам на кормушку. Семена рапса любят вьюрковые птицы: снегири, дубоносы.

Можно даже положить кусочек сала. Главное, чтобы оно было не соленым. А вот хлебобулочную продукцию лучше пернатым не предлагать.

Подробности в видео.

# Птицы Беларуси # общество # Руслан Шайкин

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