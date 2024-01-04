«Семена подсолнечника обожают практически все певчие». Вот чем можно подкармливать птиц зимой

За окном трещит мороз, а значит, пернатым все сложнее прокормиться, но помочь им может каждый.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:

Семена подсолнечника обожают практически все певчие птицы, которые прилетают к нам на кормушку. Семена рапса любят вьюрковые птицы: снегири, дубоносы.

Можно даже положить кусочек сала. Главное, чтобы оно было не соленым. А вот хлебобулочную продукцию лучше пернатым не предлагать.