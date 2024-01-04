Детское питание в Беларуси будут делать по госстандарту

В Беларуси разработаны госстандарты на производство продуктов детского питания. Речь идет в том числе о колбасных изделиях и полуфабрикатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единые требования к их производству, а в ряде случаев и к рецептуре разработал Институт мясо-молочной промышленности. Наши продукты давно славятся за рубежом. Их высокие вкусовые качества и полное соответствие мировым стандартам достигается в том числе с помощью ученых. Благодаря им на рынке в этом году появится ряд инновационных продуктов.

Светлана Г ордынец, заведующая отделом технологий мясных продуктов И нститута мясо-молочной промышленности: Мы работаем над расширением продуктов функциональной направленности для питания детей. Заканчивается разработка по созданию продуктов для детей с повышенным индексом массы тела. Данные продукты будут изготавливаться из мяса индейки, кролика – нежирных сортов, и будут обогащены витамины группы В, магнием и растительными компонентами.

Екатерина Беспалова, заведующая отделом технологий молочных продуктов Института мясо-молочной промышленности:

Институт задействован в различных технологических этапах производства молочной продукции в широком спектре. Это и цельномолочная продукция, кисломолочная. Мы также продолжаем работать с молоком различных сельскохозяйственных животных. Это и козы, и овцы. Одно из направлений, на который мы всегда делаем особый упор, это экспортоориентированная продукция – сухие молочные продукты.

Недавно в продажу поступила линейка низкоуглеводных и безлактозных молочных продуктов. Их также разрабатывали в Институте мясо-молочной промышленности.