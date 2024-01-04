Как похудеть после новогодних праздников? Диетолог поделилась секретами здорового питания

Новогодние каникулы – это не только время, когда можно отдохнуть от будничных забот и побыть с семьей, но и невероятная нагрузка на организм. Режим сна сбивается, режим питания тоже, ведь в праздничную неделю мы позволяем себе чуть больше, всему организму приходится потрудиться. Как восстановиться после насыщенных дней?

Светлана Чернушевич, диетолог:

Праздники не совсем закончились, впереди еще Рождество. Мы на Новый год загрузились, наелись майонеза, потом голодных три дня, а потом снова в Рождество будем отъедаться. Этого не стоит делать. Не нужно себя программировать, что после голодовки снова можно наесться.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Расскажите о питьевом режиме.

Светлана Чернушевич:

Пейте обычную воду, не соки, потому что там сахар, который будет усложнять жизнь организму. Кофе обезвоживает, но от чашки кофе в день ничего с вами не случится.