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Как похудеть после новогодних праздников? Диетолог поделилась секретами здорового питания

04 января 2024 08:01
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Новогодние каникулы – это не только время, когда можно отдохнуть от будничных забот и побыть с семьей, но и невероятная нагрузка на организм. Режим сна сбивается, режим питания тоже, ведь в праздничную неделю мы позволяем себе чуть больше, всему организму приходится потрудиться. Как восстановиться после насыщенных дней?

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Чернушевич, диетолог.

Юрий Царев, ведущий:
Как выйти из праздничного пике?

Как похудеть после новогодних праздников? Диетолог поделилась секретами здорового питания-1

Светлана Чернушевич, диетолог:
Праздники не совсем закончились, впереди еще Рождество. Мы на Новый год загрузились, наелись майонеза, потом голодных три дня, а потом снова в Рождество будем отъедаться. Этого не стоит делать. Не нужно себя программировать, что после голодовки снова можно наесться.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Расскажите о питьевом режиме.

Светлана Чернушевич:
Пейте обычную воду, не соки, потому что там сахар, который будет усложнять жизнь организму. Кофе обезвоживает, но от чашки кофе в день ничего с вами не случится.

Подробности в видео.

# Здоровое питание # общество # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Дмитрий Потапович # Светлана Чернушевич

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