Эта идея возникла у Иваны Жигон. Сергей Ковальчик рассказал, как создавался белорусско-сербский театральный проект

Дмитрий Потапович, ведущий: Специальная премия Президента Республики Беларусь была вручена режиссеру Иване Жигон и всему коллективу за вклад в искусство, а также за совместные проекты сербско-белорусские. Расскажите подробнее, как все проходило.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького:

Идея этого проекта возникла на одной из встреч министра культуры нашей страны, где присутствовала Ивана Жигон. Она выразила надежду на возможность какого-то совместного проекта. Министр культуры поддержал эту инициативу. В результате нам была предложена постановка «Идиот» Достоевского. Этот проект осуществился благодаря финансированию Министерства культуры, благодаря работе всех цехов театра, благодаря самоотверженному режиссерскому подвигу Иваны Жигон, которая сумела поднять этот очень тяжелый материал.

Юрий Царев, ведущий:

Как белорусской труппе работалось с сербским режиссером?

Сергей Ковальчик:

Работа длилась долго по меркам современной театральной постановки, около полугода. Ивана приезжала наездами по 2-3 недели, последний раз – больше месяца. Ребята работали самоотверженно, Ивана работала практически весь день.