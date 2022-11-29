Почему стоит задуматься о переходе на электронные жировки?

Новости Беларуси. «Откажись от бумажного извещения – спаси дерево». К проекту ЖКХ присоединились 100 000 минчан. Суть его проста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В почтовом ящике ежемесячно мы находим извещение об оплате жилищно-коммунальных услуг. Правда, расчеты можно получать и по электронной почте. Те, кто пошел по этому пути, уже сэкономили около полутонны бумаги. На ее производство ушло бы 13 взрослых деревьев. Последовать такому примеру можно, обратившись в расчетно-справочный центр либо оформив заявление на сайте. После этого на указанный там электронный адрес вам и будут приходить жировки.